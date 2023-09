Trabajan peritos en determinar causas de incendio en celda: Fiscal

El Diario

Parral, Chih.- El Fiscal de la Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado aseguró que los peritos de la dependencia ya están trabajando en investigar cual fue la causa del incendio en la celda de la comandancia del municipio del Tule con la finalidad de deslinar responsabilidades respecto al hecho que cobró la vida de una joven mujer. La familia de la fallecida insiste en culpar a los policías municipales.

Portillo Coronado manifestó que además se esta trabajando de manera coordinanda con la Fiscalía Zona Centro para determinar con exactitud las causas de la muerte de la joven de 23 años quien fue trasladada a la capital del estado luego del incendio.

Dijo que a pesar de la insistencia de los familiares en los medios de comunicación en donde culpan a los policías municipales de la tragedia, la familia no ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía, pero debido a la muerte de la mujer la investigación se sigue de oficio y dijo, se llegará hasta las últimas consecuencias.

En tanto la hermana de Ana, Maria Northe aseguró en sus redes sociales: "Lo que le pasó Ami hermana y mi cuñado fue responsable los policías que estuvieron ese día que no los cuidaron y nadie los cuido y no quiero cosas que digan si no saben la verdad así que a todas a esas personas que se callen la boca sin saber el motivo y menos que le hechan la culpa a mi hermana si ni siquiera saben los policías que estaban , aparte lo que queremos es justicia, por esos policías que no estuvieron al pendiente, así que les pido de favor que no opinen sin saber y menos que digan que la culpable fue mi hermana si toda la culpa fue la policía por no estar al pendiente, si todos tenemos algún pariente lejos y apoco les gustaría que dijeran algo que no saben , claro que no ; así que entiendan todo y piensen en su cabeza antes de culpar a mi hermana sin saber nada de cómo estuvo , por qué nomás se la pasan diciendo mentiras los medios y ni siquiera saben bien y pues la única verdad la podía decir mi hermana pero murió y ahora esperamos a mi cuñado si se salva para que explique bien , pero todos sabemos que los culpables son esos policías que les tocó ese día."