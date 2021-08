‘Tráfico de personas, por superar al negocio de drogas’

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Grupo de migrantes rescatados en la colonia Insurgentes

Ciudad Juárez— El éxodo hacia Estados Unidos está fortaleciendo a los diferentes grupos del crimen organizado en Ciudad Juárez, permitiéndoles adquirir más armas y más personal, por lo que existe el riesgo de que el tráfico de personas supere el negocio de las drogas, alertó el fiscal de Distrito Zona Norte, Jorge Nava López.

De acuerdo con lo que han informado a las autoridades, cada migrante le paga a los coyotes o polleros en promedio entre 3 mil y 7 mil dólares para ser llevado a Estados Unidos, aunque algunos han narrado a El Diario que los cobros van desde los 2 mil dólares sólo por cruzar la frontera, hasta los 15 mil dólares cuando se trata de sudamericanos. Sin embargo, al llegar a la ciudad algunos se vuelven víctimas de secuestro, al ser privados de la libertad bajo la exigencia de un doble pago.

“Aquí el problema es precisamente ese, que viene una capitalización de los diferentes cárteles de la droga, de los diferentes grupos, y con ello se abastecen de armamento, con ello corrompen autoridades, con ello contratan a muchas más personas, se hacen más fuertes los grupos e inician con esta dinámica delictiva de las agresiones para expandirse en el territorio y seguir generando dinero con actividades ilícitas. Esas son los principales riesgos”, señaló el fiscal.

Los puntos rojos del tráfico de personas y los delitos a los que someten a los migrantes actualmente son Anapra y el Valle de Juárez, donde se da también el mayor cruce de personas en la frontera, donde los cargan de droga y los secuestran.

“De no atenderse el problema con la prontitud debida por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, pues definitivamente esto se va a convertir en una de las principales industrias del crimen organizado, incluso generando ganancias mucho más altas que el tráfico de drogas”, alertó Nava López.

Dijo que el crimen organizado está detrás del tráfico de personas, y recordó que fue una práctica que inició con los polleros que se encargan de cruzar a la gente en la frontera, quienes comenzaron a pagar un derecho de piso al crimen organizado por trabajar en determinados territorios, pero el fenómeno fue mutando y al aumentar la demanda el crimen organizado vio que era mucho más redituable incluso que el tráfico de drogas.

“Se empezaron a involucrar ellos mismos en el tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos. El problema es que son personas que se están poniendo en un entorno de vulnerabilidad, están siendo víctimas de delitos al estar cautivos en algún domicilio en espera de ser ingresados hacia Estados Unidos. Tenemos algunos casos, algunas denuncias en donde han sido víctimas de agresiones, en donde han sido montados con algunas cantidades de droga para que las lleven junto con ellos hacia Estados Unidos”, relató.

El experto en secuestro destacó que varios de los migrantes que han sido rescatados de viviendas estaban siendo víctimas de plagio, pero lamentó que ellos no lo vean así y por lo tanto no denuncien.

“A estas personas cautivas las retienen en contra de su voluntad, ahora sí ya les restringen su libertad ambulatoria y les están exigiendo una cantidad más de dinero a sus familiares en Estados Unidos. Entonces esto ya se convierte en el delito de secuestro. Hay personas detenidas por estos hechos, por esta modalidad, que mencionan: ‘es que no los teníamos secuestrados, ellos estaban ahí esperando su turno para cruzar hacia Estados Unidos, lo único que hicimos fue pedir dinero a sus familiares para completar lo que se había pactado’, sin embargo, esto se convierte en el delito de secuestro, tipifica perfectamente. Aquí hay una retención y hay una exigencia económica”, destacó.

Aunque el secuestro de migrantes se ha convertido en una nueva manera de capitalización para los traficantes de personas, según las estadísticas de la FGE durante 2020 y 2021 únicamente nueve migrantes han denunciado haber sido víctimas del delito, cinco más de lesiones, 10 de amenazas, dos de robo y otra de tráfico de menores.

“El riesgo es, número uno: la integridad de las personas, la vulnerabilidad en la que se encuentran, están siendo víctimas de delitos… y número dos: la capitalización que están haciendo los cárteles de la droga”, apuntó el fiscal sobre el fenómeno cuya competencia recae en el Gobierno federal.

Nava López señaló también que debe ser una suma de esfuerzos, donde deben estar las autoridades de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, no es competencia ni de las policías municipales ni de las policías estatales rescatar a los migrantes, sino del Instituto Nacional de Migración.

“Por una solidaridad humanitaria lo estamos haciendo, porque son personas que están en condiciones inhumanas en las casas en donde las tienen, muchos de ellos siendo víctimas de delitos, y algunos rescates los hacemos incluso sin el acompañamiento del Instituto Nacional de Migración”, externó.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en lo que va del año han detectado a mil 746 migrantes; sin embargo, no todos han sido encontrados en casas de seguridad.

De acuerdo con seguimientos periodísticos, desde el 23 de abril hasta el 4 de agosto, la SSPM y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) habían localizado a mil 109 personas de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, Nicaragua y distintos estados de México en 27 casas de seguridad.

Dichas viviendas han sido denunciadas por la comunidad en las colonias Ampliación Felipe Ángeles, Ampliación Fronteriza, Lomas de Poleo, Granjas de Chapultepec, Vistas de Zaragoza, Franjas del Río, Arroyo Colorado, La Cuesta, Anapra, San Felipe del Real, Paula, Insurgentes y Patria, así como en los poblados de Loma Blanca, Barreales, Caseta y El Porvenir, en el Valle de Juárez.

Los dos grupos más numerosos se registraron el 9 de junio y 1 de agosto. En el primero caso fueron encontrados 140 migrantes en un cuarto de madera de 5x5 metros, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, mientras que en el segundo caso fueron localizadas 112 personas en la colonia Insurgentes.

De acuerdo con las narraciones de los migrantes, los traficantes de personas de ambos grupos trabajaban bajo el mismo modus operandi, ya que en ambos casos dijeron que les daban de comer cuatro tortillas al día, que les cobraban el agua, les pedían un doble pago para cruzar la frontera aunque ya hubieran pagado, y que estaban encerrados bajo amenazas.

“Sí nos daban de comer, pero no nos traían un plato, nos daban de comer dos tortillas como a las 2 de la tarde y nos traían dos más ya como a las 9:00 de la noche. El agua nos la vendían, una botellita de esas nos la cobraban a 20 pesos”, narró “Héctor”, un centroamericano de 32 años de edad, al señalar una botella de plástico vacía de 500 mililitros.

“Cuando estaba lleno nos dormíamos uno parado tras otro, pero entraba gente y salía, y cuando se llevaban a gente podíamos dormir hincados… luego seguían metiendo más y más y ya no cabíamos”, relató al ser liberado el 9 de junio.

La historia que vivió Héctor, cuyo nombre fue cambiado por motivos de seguridad, fue muy similar a la que narró el pasado domingo “Jorge”, un guatemalteco de 35 años de edad.

“Vivimos con dos tortillas dos veces al día, comíamos cuatro tortillas al día. He bajado bastante, me tuve que amarrar el pantalón… Hay unos que están tristes porque se querían regresar (a su lugar de origen) pero nos decían: el que se va a escapar se muere o mete la mano la mafia. Y por temor uno no sale, no puede llamar, no manda ubicaciones, todo por el temor. Nos amenazaban, nos amenazaban. No se podía salir”, aseguró.

“Fue un infierno (…) A mí me iban a cobrar hasta llegar a Estados Unidos, pero cuando llegué me exigieron dinero, que les depositara 15 mil quetzales (38 mil 500 pesos). Yo me sentía secuestrado, nos decían que el que se escapara se moría o lo mandaban con la mafia, así nos decían”, narró el migrante.

El fiscal de Distrito Zona Norte lamentó que la dificultad en estos casos es que muchos de los migrantes no saben que están siendo víctimas de ellos, además de que son personas que no viven en la región y al momento de ser rescatadas no quieren quedarse aquí para un procedimiento penal, lo que quieren es regresar a su lugar de origen.

En otros casos, regresan incluso con los coyotes que los tenían retenidos para buscar de nuevo que los ingresen a los Estados Unidos.

“Seamos claros: intentar cruzar ilegalmente entre los puertos de entrada o tratar de evitar la inspección es un riesgo que no vale la vida para nadie. Nadie debe poner su vida en manos de los contrabandistas. Recuerden: el propósito de los contrabandistas simplemente es el dinero”, dijo ayer el jefe de la dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla.

COSTOS

-En promedio cada migrante le paga a los coyotes entre 3 mil y 7 mil dólares, aunque algunos han narrado a El Diario que los cobros van desde los 2 mil dólares sólo por cruzar la frontera, hasta los 15 mil dólares cuando se trata de sudamericanos

Puntos rojos de tráfico

Anapra

Valle de Juárez

Denuncias en 2020 y 2021

9 Secuestro

5 Lesiones

10 Amenazas

2 Robo

1 Tráfico de menores

Para saber

Desde el 23 de abril hasta el 4 de agosto, la SSPM y la SSPE habían localizado a mil 109 personas de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, Nicaragua y distintos estados de México en 27 casas de seguridad

Colonias en las que se hallaron casas de seguridad

-Ampliación Felipe Ángeles

-Ampliación Fronteriza

-Lomas de Poleo

-Granjas de Chapultepec

-Vistas de Zaragoza

-Franjas del Río

-Arroyo Colorado

-La Cuesta

-Anapra

-San Felipe del Real

-Paula

-Insurgentes

-Patria

Poblados

-Loma Blanca

-Barreales

-Caseta

-El Porvenir