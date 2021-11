Tragedia no ha acabado

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Algunas personas lo perdieron todo tras la explosión

Las víctimas de la explosión ocurrida en la colonia El Barreal el pasado siete de octubre, protestaron este miércoles en la Presidencia municipal debido a que la empresa Gas Natural del Norte no ha apoyado a las familias afectadas como lo había dicho el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Se inconformaron, además, ante el hecho de que, pese a que ya transcurrió más de un mes, no se ha entregado el resultado del peritaje y temen que éste favorezca a la empresa, dijo Lizeth Alfaro, representante legal de los afectados.

Christian Hernández, hermano de Ada Ophir Hurtado Reyes, la madre de familia de 34 años de edad que falleció a consecuencia de las lesiones, acudió al lugar, pues asegura que es necesario el resultado del peritaje dado que hay víctimas que perdieron todo y no han recibido apoyo.

Además, sus tres sobrinos, quienes se encuentran hospitalizados por las quemaduras que también casi les costaron la vida, no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de la empresa.

“Exigimos que ya nos den resultados, ya hace más de un mes que pasó el accidente y realmente no sabemos cómo van, no han entregado peritaje, también se le pidió ayuda a la presidencia para que girara los oficios y nos den ya los resultados que necesitamos para saber qué fue lo que pasó y no hemos recibido respuesta”, mencionó.

Los tres hijos de Ada, de 15, 11 y nueve años de edad, también resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados a un hospital de Galveston, Texas, gracias al apoyo de la organización Shriners y Michou Mau. Aunque ya se encuentran fuera de peligro, aún les faltan varias cirugías, pues sus lesiones no han sanado.

Ada, además, tuvo una cesárea urgente el día del siniestro para salvar la vida de la bebé que esperaba, quien nació de manera prematura.

“Otra cosa que se ha estado manejando es que a muchas de las víctimas se les está dando apoyo, que es totalmente falso, las personas siguen sin apoyo, seguimos sin apoyo pero ya ahorita es más importante: las personas que se quedaron sin casa, algunas se quedaron sin trabajo, entonces imagínense: sin trabajo, sin casa, sin ropa, lesiones, quemaduras y no se les brinda la atención porque como se está manejando que les están dando ayuda, que es totalmente falso, entonces la gente no los quiere ayudar, eso es lo que exigimos”, agregó.

Christian explicó que acudió al lugar en busca de respuestas ante los hechos que enlutaron a su familia y en apoyo al resto de los afectados.

“En nuestro caso ya falleció mi hermana, pero ellos están sufriendo ahorita, son los que necesitan ayuda ahorita y necesitamos que nos den respuesta”, comentó.

Karla Yesenia Valdivieso Guillén, de 31 años, quien resultó lesionada en el siniestro, dijo que sigue sufriendo las consecuencias de este accidente.

“No he recibido ningún apoyo del gas ni de nadie, fui dañada de los pies, sigo en las curaciones, ya se me acabó mi seguro, pero sigo pagando por fuera”.

Dijo que debido a que no podía caminar, perdió su trabajo en la limpieza.

También acudió Juan Carlos Martínez, propietario de uno de los inmuebles afectados, quien rentaba a las víctimas.

“Los damnificados andan batallando porque son como ocho o 10 familias de la otra esquina; están sin cama, sin muebles, sin nada, porque todo se les quemó por culpa de la irresponsabilidad de Gas Natural y no está haciendo un ajuste rápido y estas personas necesitan una solución rápida”, manifestó.

La abogada de los afectados señaló que el hecho de manejar información falsa, en el sentido de que Gas Natural ya apoyó a los afectados, los perjudica aún más: en sus trabajos les niegan el apoyo al decirles que ya cuentan con ayuda.

Dijo también que acudieron para saber qué ocurrió con un oficio entregado al Gobierno municipal hace dos semanas para solicitar al Condado de El Paso que realice un segundo peritaje, pues no confían en el de las autoridades locales.

