Transporte público: de las promesas al abandono

Chihuahua.- El sistema de transporte en la capital del estado cerrará el año prácticamente sin mejoras, además, de que no han sido puestas en operación 24 unidades nuevas en la Ruta Troncal debido a que no hay una estación para surtirlas de combustible; en las rutas alimentadoras el 30 por ciento de los camiones, es decir 150, no cumplen con los requisitos que marca la ley, y a esto se suma que la Ruta Dos de la troncal no tiene asignado presupuesto para que sea realizada en el 2020.

Actualmente en la ciudad hay 430 camiones que se utilizan en las rutas que dan servicio a los usuarios en las rutas alimentadoras, pero solamente 280 se considera de que están dentro de los requisitos que establece la Ley de Transportes, ya que las otras 150 no están dentro del rango de antigüedad.

Al respecto el director de la Transporte del Estado y de la Operadora de Transporte, David Holguín, explicó que para este años se tenía contemplado que por lo menos se diera un avance de sustituir 50 unidades de las 150 pendientes, sin embargo expresó que esto no se puede señalar como una situación que sea totalmente responsabilidad de los concesionarios, ya que la intención es que sean unidades que utilicen gas comprimido, pero no hay una estación en la que puedan ser surtidos.

La falta de la estación para surtir gas comprimido también ha sido motivo para que no puedan ser utilizados los 24 camiones Bowí que están en los patios de la Operadora de Transporte, los cuales representan una inversión superior a los 80 millones de pesos que no ha sido utilizada debido, de la cual está pendiente de liquidar 32 millones de pesos, ya que el paquete de 15 camiones que fueron comprados hace dos meses no ha sido liquidado debido a que están a la espera que sea cambiado una unidad que sufrió un percance.

El otro aspecto que no ha tenido avances es el referente a la segundo ruta de la troncal, la cual está proyectada en el periférico de la Juventud, en este caso Holguín explicó que fue necesario iniciar de nuevo todos los trámites ante el Gobierno Federal para obtener los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, debido a que el avance que se logró en la pasada administración no se pudo mantener.

En el Presupuesto Federal no está contemplado el Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Chihuahua y solamente se consideró al de Ciudad Juárez. Según comentó Holguín, existe la posibilidad de que una vez que se cumplan con los requisitos pueda obtener recursos federales para su realización el próximo año.

La modernización del transporte de Chihuahua fue uno de los planteamientos de la actual administración estatal, pero en tres años solamente se ha tenido como avance la compra de alrededor de 100 camiones de las rutas alimentadoras y el rescate de alrededor de 20 camiones que estaban descompuestos que se utilizan en la troncal.