Trasladan a 22 reos a diferentes Penales federales

Chihuahua.- Un grupo de 22 personas privadas de la libertad a Penales federales ubicados en los estados de Coahuila, Sonora, Durango y Ciudad Juárez, el traslado fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

La movilización se efectuó tras las gestiones realizadas por la Fiscalía General del Estado ante la Comisión Nacional de Seguridad a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

El operativo policial inició de manera simultánea en CERESO número uno, ubicado en Aquiles Serdán, así como en el CERESO número dos en la ciudad de Chihuahua a las 02:00 horas de este jueves, en el cual participaron elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria y la Policía de Vigilancia de Audiencias Judiciales.

El grupo de 22 personas privadas de la libertad compurgaban hasta este día sentencias por delitos del fuero común, así como del federal, quienes fueron trasladados a los penales:

14 privados de la libertad al CEFERESO No. 18 en Ramos Arizpe, Coahuila

Cinco privados de la libertad al CEFERESO No. 11 en Hermosillo, Sonora

Dos privados de la libertad al CEFERESO No. 14 en Durango

Uno privado de la libertad al CEFERESO No. 9 en Ciudad Juárez.

La intervención fue encabezada por la Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Nora Angélica Balderrama Cano, quien destacó la importancia de realizar estas acciones para mantener la seguridad al interior de los Centros Estatales.