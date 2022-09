Tres semanas... y sin clases

Manuel Sáenz / El Diario / Madres de familia afuera de la escuela República de Venezuela

Ciudad Juárez.— A tres semanas de que inició el ciclo escolar, 35 estudiantes de la escuela primaria República de Venezuela continúan sin poder asistir a su salón, e incluso ni siquiera han tenido clases a distancia porque hasta el momento las autoridades educativas no han asignado a un docente, situación a la que se sumarán otros 35 alumnos que a partir del lunes también se quedarán sin maestro.

“Me preocupa que mi niña siga sin tener clases, yo trabajo y me es muy complicado estar todos los días enseñándole o poniéndola a leer para que no se atrase cada vez más”, dijo Elena López, madre de una estudiante de tercer grado, a quien desde el día en que se llevaron a cabo las inscripciones se le avisó que el grupo no tendría maestro y, por lo tanto, clases.

El pasado lunes 29 de agosto, cuando arrancó el ciclo escolar 2022-2023, los estudiantes se presentaron en el plantel y si bien se les permitió la entrada al salón de clases, no realizaron actividades y únicamente estuvieron bajo el cuidado de personal que realiza su servicio social, pero al siguiente día fueron regresados a sus casas.

La situación se repitió el miércoles 31 de agosto, cuando finalmente se les pidió a madres y padres de familia que no llevaran a sus hijos a la escuela porque no hay personal que pueda atenderlos, y les informó que hasta el momento no cuentan con una fecha posible para que la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Usicamm) asigne a alguien.

“Los primeros días los regresaron a todos y nomás los citaron el viernes para darles los libros y unos desayunos con los que están apoyando a la escuela. Yo voy todos los días a preguntar cuándo van a tener clases y nos dicen que no saben, que no depende de la escuela”, dijo la señora López, quien teme que la situación se prolongue por meses.

Ante la situación, los padres y madres de familia exigieron a la Dirección una explicación por la que sus hijos no están ejerciendo su derecho a acceder a la educación, pero la respuesta fue la misma que se les dio desde el inicio de clases: la contratación del personal docente está a cargo de Usicamm y no hay una fecha para que se brinde una solución.

Además, el docente del grupo de sexto grado que estaba laborando bajo un interinato obtuvo una plaza en otro plantel educativo, por lo que a partir del lunes no se presentará y serán 70 estudiantes quienes no tendrán clases porque la escuela tampoco cuenta con personal de subdirección que pueda atender a alguno de los grupos.

Ayer la escuela, ubicada en Parajes de Oriente, recibió a la mitad del grupo de tercer grado para que madres de familia voluntarias les aplicaran a los estudiantes el examen diagnóstico que está realizando la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), por lo que únicamente podrán estar en el plantel mientras se lleva a cabo el examen.

La semana pasada, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) informó que en dos sectores escolares del suroriente detectó la falta de 19 maestros, una situación que se repite al inicio de cada ciclo escolar y que en esta ocasión la dependencia educativa tratará de solucionar lo más pronto posible, a fin de que los estudiantes ejerzan su derecho a la educación.