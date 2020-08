‘Truenan’ galenos contra nuevo titular de Salud

Archivo/El Diario

Chihuahua.- Es espeluznante y errático designar a un no médico como titular de la Secretaría de Salud en el Estado, sobre todo si no tiene conocimiento de los más esencial, las Normas Mexicana de Salud, comentó la doctora Olga Ponce Frescas.

Lo anterior después de no estar de acuerdo con la designación del economista Eduardo Fernández Herrera como el nuevo Secretario de Salud en el estado, debido a que carece del conocimiento básico en materia de salud, como son las más de 200 Normas Mexicana de Salud y estás no se las aprehenderá en un minuto.

Agregó que Fernández Herrera no tiene la experiencia, no cuenta con un plan y no tiene un diagnóstico sobre la situación actual de la salud en estado y de los hospitales, por lo cual podría autorizar partidas presupuestales a las unidades médicas sin tener pleno conocimiento de las necesidades de estos.

“Nos sentimos molestos, es una burla al gremio, por parte del gobernador, de los 10 compromisos firmados ante los médicos no ha cumplido ninguno y el que ya estaba, ahora fue retirado”, señaló Ponce Frescas.

Asimismo mencionó que afecta a este sector que llegue una persona sin conocimiento del tema, además recordó que hay una crisis de personal de salud en el estado y sobre todo por la pandemia provocada por el Covid-19.

En este sentido dijo que hasta el momento son más de 350 profesionales de la salud que rechazan la imposición del gobernador Javier Corral en la Secretaría de Salud, por lo que esperan recapacite y busque a un profesional que atienda esta área.

Olga Ponce mencionó que por otro lado el Colegio de Médicos de Chihuahua ya tiene su postura oficial ante dicho nombramiento, la cual también es el reclamo del mandatario de no respetar los acuerdos firmados cuando era candidato a la gubernatura.

Cabe destacar que la postura del Colegio de Médicos es que no coinciden en la decisión de colocar al frente de la Secretaría a un profesional que no cumple con las expectativas y las competencias necesarias anteriormente acordadas para llevar a buen término el objetivo de la misma; recordando que su trabajo será comprender, estudiar, analizar al sector salud, subsanar todas sus deficiencias y satisfacer las necesidades actuales.