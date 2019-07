Tumba escándalo a funcionario estatal

Chihuahua.- El capitán Luis Cuauhtémoc Guerra dejará el cargo como titular de Protección Civil el próximo 15 de julio, luego de los escándalos que se suscitaron al interior de la dependencia.

Lo anterior lo confirmó la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado; sin embargo, ayer Guerra señaló que no ha dejado el cargo.

“Al día de hoy yo no he presentado la dimisión a mi puesto, a menos, claro, que me digan que ordenaron mi cese”, respondió brevemente el capitán de Navío de Infantería de Marina, quien fue designado en mayo de 2018 como titular de la dependencia estatal.

Personal de la corporación expuso que les fue informado que una persona enviada por la Secretaría General de Gobierno estaría a cargo de la entrega de la oficina. Su salida fue oficializada por Comunicación Social del Estado.

Ayer la titular de Comunicación Social, María José Valles, dio una versión oficial sobre los cambios. “La semana pasada, el Capitán Guerra dio a conocer que se separaba del cargo a partir del 15 de julio.

Por eso hay movimiento con miras a la transición”, explicó respecto a las versiones que apuntaban sobre la salida del funcionario. Empleados cercanos a la Secretaría Particular del Gobernador, indicaron que ayer por la mañana, Guerra acudió a entrevistarse con el mandatario estatal por lo que anticiparon que era para entregar la renuncia al cargo que ocupó por más de un año, ya que fue presentado el 15 de mayo del 2018 por el entonces secretario general de Gobierno, César Jáuregui.

Por su parte personal al interior de Protección Civil Estatal expuso que desde ayer llegó a la oficina una funcionaria que se desempeña directamente con el secretario general de Gobierno, Fernando Mesta para ocuparse de la entrega de los asuntos, quien desde la semana pasada le pidió a Guerra la renuncia por los cambios que se estaban dando en la dependencia.

El lunes y martes pasados fue publicado en El Diario un reportaje en el que se exponían una serie confrontaciones y señalamientos en los que se relacionaba directamente a Guerra y a anteriores titulares de la dependencia. También fueron publicados vídeos en los que se exponía la forma en que el coordinador de Protección Civil se dirigía a otras áreas y empleados, lo que había generado inconformidades al interior.

Al ser cuestionado sobre la situación al interior de la dependencia, el gobernador del Estado, Javier Corral, declaró que se trataba solamente de “chismes” y que no había denuncias ante las instancias correspondientes.

Sin embargo la situación en Protección Civil llegó a un nivel en el que fue necesaria la presencia de agentes de seguridad el pasado martes, debido a que un exempleado acudió presuntamente a tratar de agredir a la persona a la que se le acreditan los vídeos en los que se exhibe el descontrol en la dependencia, por lo que se encerró en uno de los baños y llamó a los policías estatales.

Según empleados de la dependencia estatal, el aún titular de Protección Civil habría entregado su renuncia al Gobernador Javier Corral.

Extraoficialmente se manejó el nombre de Ana Gómez Licón, exdiputada local, como quien quedará al frente de la corporación, sin embargo ella no confirmó la versión.