Turistas vivieron viacrucis tras deslave

Chihuahua.- Más de 50 turistas de la capital, Ciudad Juárez e incluso una pareja canadiense vivieron momentos de incertidumbre al quedar varados en el poblado de Batopilas tras un deslave que destruyó parte de la carretera, donde incluso hubo un motociclista lesionado que intentó cruzar por el camino destruido cayendo junto a su moto. Tras el incidente algunos de los afectados regresaron por un viejo camino de terracería y manifestaron que “iban con Jesús en la boca”, mientras que otros lo hicieron por avioneta.

Se trató de personas que viajaban como parte de un tour a este pueblo mágico cabecera del municipio donde pasaron el grito de Independencia, junto a varios turistas más. De la ciudad de Chihuahua partieron el sábado por la mañana y realizaron varias escalas en puntos turísticos, mientras que según narró Guadalupe durante el trayecto en la carretera que lleva al poblado se toparon con varias rocas en el camino que eran quitadas por los conductores.

“De ida vimos algunas rocas, todavía las hacían a un lado y podían pasar, pero el domingo, el día del grito llovió mucho. La fiesta no se acabó a pesar de la lluvia. Había mucha gente, eran varias compañías de tour y otra gente que iba por su lado vimos incluso una camioneta que se le cayó la defensa, eso antes porque el camino no está muy bueno, es mucha terracería”, detalló.

Tras el fin de semana el regreso estaba programado para el lunes en la mañana por lo que partieron temprano, sin embargo tras dos horas de viaje se encontraron con que la carretera estaba destruida y se les impedía el paso.

Detalló que el agua que bajaba por la montaña terminó por destruir el concreto mientras que las rocas destruyeron lo que quedaba del camino.

“Fueron unos ministeriales que iban delante de nosotros los que nos dijeron que no se podía pasar, por eso nos regresamos. No se podía hacer nada, estuvo muy feo el derrumbe y no se podía pasar. Iban también unos chopper y se pasaron así y uno de ellos se golpeó y se fue, no se cayó al barranco, se cayó nada más y lo tuvieron que trasladar porque se lastimó la cabeza y se dislocó el hombro”, señaló.

Tras el incidente en el que quedaron incomunicados regresaron al hotel. Sin embargo comentó que los pobladores les comentaron que es común que esto suceda en el poblado que en estas temporadas de lluvias tarda varias semanas en repararse la carretera.

A pesar de que Guadalupe regresó en avioneta, por la que debió pagar hasta 2 mil 500 pesos, lo que sin embargo fue barato a comparación de los 17 mil que se cobran regularmente, señaló que quienes regresaron en las camionetas estaban preocupados ante las condiciones de la carretera antigua.

Por su parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que tras el deslave que se registró en el kilómetro 25 de la carretera Samachique-Batopilas, realiza labores de remoción de escombros en la zona a través de su Residencia General de Carreteras Alimentadoras.

Actualmente, en el lugar se encuentra laborando una cuadrilla la cual realiza labores de remoción de caídos, asimismo se prevén realizar labores de fragmentación de rocas y rezago de material. Además, se prevén retirar por lo menos 3 mil metros cúbicos de material del derrumbe, apuntó la Secretaría.