Tuvieron nogaleros 'peor año' desde 1995

Ciudad de México.- La región de Delicias tuvo este año la peor producción de nuez desde la sequía de 1995, ya que sólo cosecharon entre el 30 a 40 por ciento de lo registrado el año pasado, estimó ayer el productor nogalero, lo cual atribuyó a que únicamente se dispuso del 28 por ciento del agua que les daban de la presa La Boquilla, además de que en 2020 se tuvo una cosecha récord.

El productor Victor Manuel Esparza Portillo, también expresidente del Consejo Mexicano del Sistema Producto Nuez, señaló que el precio promedio por punto de nuez es de unos 4.20 a 4.30 dólares por punto, un sobreprecio del 30 por ciento respecto al año pasado.

Precisó que el incremento del precio en realidad no es suficiente ya que hubo muchos productores que no sacaron ni para el gasto del año, porque hay huertas en donde no produjeron prácticamente nada y no sacaron los gastos del año, algo que es raro para el cultivo del nogal.

“Yo no me acuerdo de ningún año que no hayamos sacado los gastos, o que dijéramos, la mitad de los nogaleros perdieron dinero este año, y esto así está y no sólo en Delicias, ya que Camargo también está muy marcado”, enfatizó.

Victor Manuel Esparza señaló que para sacar los gastos se necesita de entre 800 kilos y una tonelada por hectárea, pero ahora hay muchas huertas que reportan solo unos 500 kilos.

Precisó que en realidad en toda la entidad hubo una baja en la producción de nuez, pero lo más critico fue la región de Delicias, ya que aunque todas las regiones tengan problemas de agua, en esta no se tenía y a ellos no les cambio el panorama con que se hayan llevado el volumen de las presas, y aquí si.

La región más afectada con la extracción de la presa La Boquilla, fue Camargo y Delicias, y el resto sí trae menos producción, pero no tan severa.

Informó que esta región produce entre el 25 a 30 por ciento de la cosecha anual de nuez, por lo que se tendrá un impacto importante en la producción total del Estado, de la cual se dice puede salir con la mitad del volumen del año pasado.

Señaló que esto no se sabrá hasta que todos los municipios terminen con la cosecha, la cual está empezando en las localidades al norte del Estado.

El productor dijo que hay muchas versiones que buscan explicar la caída de entre el 60 y 70 por ciento de la producción, pero desde su experiencia esto se puede atribuir a que tuvieron muy poca agua para irrigar las huertas.

Victor Manuel Esparza consideró que no hay pierde en la explicación, ya que si les dieron el 28 por ciento del agua que disponían y aunque la quisieron hacer rendir, sólo pudieron lograr una limitada producción de nuez.

Realmente, aunque en la región de Delicias sí se tiene algunos pozos, más de la mitad, el 60 o 70 por ciento “se fregaron” con una menor agua del canal.

Al hablar sobre los precios de la cosecha, el expresidente del Consejo Mexicano del Sistema Producto Nuez, dijo que las cifras que tiene en lo particular, el año pasado se arrancó como a 3.20 dólares el punto y terminaron a 2.80, por lo que en toda la temporada pudo rondar en 3.00 dólares por punto.

Comparó que este año arrancaron a 4.20 y 4.30 dólares el punto y es probable que cierren todo el año a 4.00 dólares, para un sobreprecio del 30% con respecto al año pasado.

Señaló que, quien pone el precio de la nuez son los compradores norteamericanos y estos se cotizan en dólares, por lo que hacer la conversión para el pago puede ser engañosa sino se toma en cuenta el tipo de cambio que hubo en ese tiempo.

Esparza Portillo dijo que aunque se puede observar una mejora en el precio, definitivamente no es suficiente porque este año hubo muchos productores que no sacaron los gastos del año, lo cual no tiene antecedentes.

Finalmente, aseguró que muchas huertas no tuvieron cosecha en Delicias y es la misma situación en Camargo, lo que deja en una situación complicada a los productores, quienes ya tiene un avance del 90 por ciento del levantamiento de la nuez de sus huertas.