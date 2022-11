Un muerto y 4 heridos, saldo de volcadura en carretera La Junta-San Pedro

Guerrero.- Un hombre falleció por las heridas sufridas luego de un accidente vehicular (volcadura), ocurrida por la carretera La Junta San Pedro a la altura del kilómetro 154.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente que acudió al lugar, informó que tuvo a la vista a un costado de la cinta asfáltica un vehículo de la marca Nissan, línea Versa, modelo 2013.

A unos metros se localiza el cuerpo de un masculino al que ya no se le aprecian signos vitales, mismo que fue identificado como Alejandro R. C., de 23 años de edad.

Asimismo se informó que derivado del accidente cuatro personas más fueron trasladados para su atención médica a diferentes instituciones de salud, fueron identificadas como Laura Angélica C. C., de 43 años; Paula Jaqueline B. C., de 23.

Asimismo Héctor Mario R. C., de 24 años de edad y Ashley M. C., de 04 años de edad, todos con domicilio en la ciudad de Guerrero.