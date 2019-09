Un muerto y dos heridos por explosión en Meoqui

Chihuahua.- Un tanque de gas explotó en el rancho Lerma dejando como resultado una persona fallecida y dos heridos, así lo informó el alcalde de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, luego de que usuarios de redes sociales informaron que lo escucharon en Rosales, Cardenas, Delicias hasta Cárdenas.

En una publicación de Facebook la Presidencia Municipal de Meoqui pidió guardar la calma y en otro declaró lo siguiente:

“Con mucha pena debo informar que murió una persona y dos más están heridas por la explosión que acaba de ocurrir en el rancho Lerma".

"He pedido al Director de Bomberos y a los mandos de Seguridad Pública que desplieguen todos los recursos humanos y materiales a nuestro alcance para brindar ayuda en esta tragedia".

"Necesito que nadie se acerque a la zona para que las unidades circulen rápido, también les pido que no compartan información que no sea oficial", indicó el mandatario a través de la red social.

Asimismo, solicitó a la ciudadanía mantenerse en casa y aseguró que daría más información al respecto:

"Por favor, todos en casa y tranquilos, los mantendré informados”, exhortó Ismael Pérez Pavía, alcalde de Meoqui.