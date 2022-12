Un regalo para sus hijas, el único deseo

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Su situación se complicó cuando su hija, hoy de 13 años de edad, fue diagnosticada con retraso mental Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Sanjuana Sánchez Díaz en la entrada de su vivienda

Ciudad Juárez.— El deseo navideño de Sanjuana Sánchez Díaz es que sus hijas Arlette Michelle y Yareli Guadalupe Prisciliano Sánchez reciban un obsequio esta Navidad, ya que los bajos recursos no han permitido que celebren esta fecha como lo desea.

La familia llegó a esta ciudad hace ocho años proveniente de Zacatecas, con el objetivo de tener una mejor calidad de vida para las hijas, aunque la situación se complicó cuando Arlette Michelle, de 13 años de edad, fue diagnosticada con retraso mental.

La madre de familia explicó que su hija fue diagnosticada desde que comenzó sus estudios en preescolar, y fue el comportamiento de la menor que la alertó, ya que con cinco años de edad tenía dificultad para hablar.

“Fue cuando entró a preescolar que supe del problema de ella y fue puro médico, y de hecho todavía la estoy llevando porque no le han hecho estudios”, mencionó.

Indicó que fue en su natal Zacatecas donde los maestros de su hija notaron que algo no estaba bien con Arlette Michelle, y aunque estuvo recibiendo atención médica y comenzó a asistir a una escuela especial, tomaron la decisión de mudarse a esta ciudad.

Actualmente Arlette Michelle tiene el sueño de ir a la escuela, ya que únicamente terminó sus estudios en la primaria y desde entonces sus padres no han podido inscribirla en una escuela especial, además por falta de recursos también suspendió sus terapias que le ayudan a sobrellevar su condición.

“En ese tiempo que yo la llevaba se me dificultó mucho lo económico, no era mucho lo que cobraban pero sí se me dificultó para que la siguieran apoyando”, dijo Sanjuana.

Era en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec donde la joven recibía sus terapias, lugar en el que conoció sobre la fundación Abriendo Caminos de Amor, que en apoyo a niñas y niños con discapacidad realiza las ‘cartitas de deseo’, campaña donde participaron las hermanas.

Recordó que fue el año pasado la última vez que celebraron la Navidad, y fue en el hogar de su hermana en donde las niñas pudieron disfrutar de una cena en compañía de su familia, aunque por los bajos recursos de sus padres no pudieron recibir un obsequio.

Sanjuana también tiene el deseo de poder reparar su hogar, ya que tienen goteras, no cuentan con calentón para mitigar las bajas temperaturas, además a su vivienda le hace falta una puerta ya que la entrada es cubierta con una sábana, mientras que una parte del techo es de madera y está deteriorado.

En el hogar de la familia hay sólo una habitación, donde hay dos camas deterioradas y una pequeña cocina en la que se prepara el café por la mañana, explicó la madre de familia.

“Ahora en la pandemia yo estuve consiguiendo para darles de comer a ellas y que no se me quedaran sin comer, yo fui a la iglesia y ahí me estuvieron dando despensa porque yo anduve pidiendo y sí me ayudaron”, explicó Sanjuana.

“La pasamos con poquito frío, tengo un calentón de leña pero sí me da miedo prenderlo porque el techo es de madera, y nos la pasamos con las cobijas”, añadió.

Si usted desea apoyar a la familia puede comunicarse al teléfono (656) 769-6037, o también acudir a su domicilio en la calle César Augusto Sandino 207 de la colonia México 68.

Se dio a conocer que Arlette Michelle es talla 20 de ropa y 26 de zapato, mientras que Yareli Guadalupe es 14 de vestimenta y cuatro de zapato.

