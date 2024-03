Una locura, falla masiva de telefonía

El Diario

Ciudad Juárez.– “De locura” fueron ayer las fallas registradas en el servicio de telefonía móvil e Internet de Telcel, Movistar y que se extendieron a Telmex, lo que dejó incomunicados por varias horas a miles de usuarios en Chihuahua y otros estados del país.

Sin señal e Internet o ambos a la vez se quedaron los teléfonos desde alrededor de las 11:00 de la mañana y hasta alrededor de las 4:00 de la tarde aún se registraban fallas intermitentes. De acuerdo con afectados, las fallas impidieron la comunicación y que gran parte de los trabajadores, por ejemplo, hicieran sus labores correctamente.

En la capital, chihuahuenses afectados pensaron que la falla era de sus equipos celulares.

En un sondeo realizado ayer por El Diario de Chihuahua, los usuarios señalaron que no podían realizar llamadas y experimentaban problemas con sus datos móviles, por lo que pensaban que era error del aparato electrónico.

“Intentaba realizar llamadas, pero simplemente me mandaba al buzón. Aún no informaban que era una falla de la red, por lo que yo pensé que era mi teléfono, incluso llegué a reiniciarlo varias veces para que saliera la llamada”, comentó Fernanda Castillo, una de las afectadas.

Asimismo, Fernanda Orona compartió que, “a mí me afectó bastante en el área laboral, tenía que realizar diversas llamadas para agendar unas citas de mi trabajo y no se pudieron confirmar, y debido a esta falla se me acumuló el trabajo para el día de mañana”.

“Por su parte, Diana Franco dijo que al contar con un trabajo de home office, tuvo que suspender sus actividades toda la mañana y parte de la tarde, teniendo que realizar su trabajo en la tarde debido a la falla de red registrada ayer. Ante este hecho, miles de usuarios expresaron su frustración por la falta de señal mediante las redes sociales.

Negocios que requieren comunicación móvil se quedaron paralizados por horas, por ejemplo los que son de pedidos por teléfono, aplicación o redes sociales. También trabajadores en los que el contacto por telefonía o redes son esenciales para citas con clientes, como vendedores, asesores inmobiliarios, etcétera.

Hasta ayer por la tarde ninguna de las compañías telefónicas había emitido algún comunicado sobre las fallas o causas de la problemática registrada aquí y resto del país.

El sitio Downdetector, que registra informes de usuarios e indicadores de problemas imparciales y transparentes de toda la web, reportó que ayer de alrededor de las 11 de la mañana hasta después de las 4 de la tarde, recibió cientos de reportes que señalaron tener problemas con Telcel y Movistar para realizar llamadas y con el Internet móvil.

También en el mismo horario, registró reportes de Telmex por problemas con la línea de teléfono, Internet y sitio web.

Las fallas masivas de las telefónicas se han registrado cada vez con más frecuencia, por lo que hay propuestas que llegaron ya al Senado para compensar a los afectados.

En julio y agosto de 2023, un fallo en la red de Telcel dejó a miles de usuarios sin Internet, por lo que el Senado mexicano propuso una iniciativa en septiembre para obligar a que clientes sean remunerados con un 20% de descuento en el cobro mensual de servicios de Internet en caso de haber experimentado una falla por al menos dos horas. Sin embargo, la iniciativa no ha avanzado.