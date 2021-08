Urge amputación de su pie, pero le niegan atención médica

Cortesía

Ciudad Juárez.- Implorando auxilio para su mamá está María del Carmen, de 34 años, puesto que –afirmó– no se le quiere recibir en el Hospital General a pesar de que pidió con urgencia la amputación inferior de su pie derecho, que tiene inflamado, necrosado y gangrenado a causa de malestares derivados de otra dolencia: diabetes.

Manuela Rangel, de 58 años, es el nombre de la doliente. Su hija, narró que no tiene recursos para costear un sanatorio particular donde le hagan la intervención a su madre, misma que como beneficiaria del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) debería ser auxiliada, pero, dijo, esto no ha ocurrido.

“Mi mamá ya tiene poquito más de un año con su pie diabético y ella tenía una ulcerita pequeña, pero desde hace una semana empezó a empeorar. Me dijeron que fuera al General, pero no me la quisieron atender porque nomás atienden pacientes de coronavirus”, dijo la ciudadana. Pidió auxilio a la autoridad.

Facilitó su teléfono: (656) 126-53-51, para que quien pueda auxiliarlas lo haga, especialmente para los directivos médicos del sanatorio, mismo que está supeditado al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) y se encuentra ubicado sobre el Paseo Triunfo de la República, esquina con calle Montes de Oca.

“Me dijo la señorita de ingresos que no me podía atender a mi mamá sin una orden de su médico y la conseguí, pero igualmente me dijo que no, que no tenía camillas para atenderla y ahí nos dejó afuera esperando, no nos quiso ni en Urgencias y mi mamá ya iba muy mala”, externó; solicitó se les atienda.