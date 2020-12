Urge Congreso a resolver crisis de Pensiones

El Diario

El diputado Benjamín Carrera Chávez presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso con el fin de enviar un exhorto para sancionar y reparar el daño que las instituciones han hecho a Pensiones Civiles del Estado por la omisión de pago de cuotas, situación que a la fecha provoca una severa crisis financiera en el ente.

El llamado se realizó hacia el Gobierno del Estado, Pensiones Civiles del Estado y la Auditoría Superior, no sin antes exponer una serie de violaciones a los reglamentos y leyes que rigen a Pensiones y a los organismos afiliados, algunos de ellos sin depositar las aportaciones que cada quincena retienen a sus trabajadores.

“Cabalmente el patrón retiene las cuotas quincenales del gremio y demás afiliados al servicio, un servicio médico decadente pues no cuenta con la recepción de sus recursos en tiempo y forma. No se sabe qué está pasando con dichas aportaciones; lejos de recibir explicaciones y mejor aún soluciones sustanciales, Gobierno del Estado, en una postura arrogante, no se ha dignado a escuchar los gritos de auxilio de un sector lacerado en demasía por la corruptela de los últimos gobiernos y dirigencias sindicales”, expuso Carrera.

La diputada Rocío González propuso la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales, propuesta que secundó el morenista Gustavo de la Rosa, quien sentenció: “Pensiones o se hunde o se salva”.

René Frías, diputado de Nueva Alianza, representante de los intereses del magisterio, resaltó que resulta incomprensible por qué no se hacen las aportaciones, y llamó a revisar el destino de los miles de millones que se deben a Pensiones, mientras otro maestro legislador, Arturo Parga, señaló que se debe evitar a toda costa que sean los derechohabientes los que rescaten el sistema.