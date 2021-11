Urge Red por la Infancia a respetar amparos

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez.- Ante la negativa de la Federación para vacunar contra el virus de Covid-19 a menores juarenses sin comorbilidades que poseen amparos, la Red por los Derechos de la Infancia, conformada por 30 organizaciones civiles, exhortó a las Secretarías de Bienestar, Defensa Nacional y Salud a acatar lo dictado por el Poder Judicial.

Y es que en la pasada campaña de inoculaciones llevada a cabo del 19 al 30 de octubre en este municipio, sólo se colocaron mil 752 dosis de 6 mil facilitadas para aquellos entre los 12 a 17 años con afecciones, sobrando 4 mil 248. Sin embargo, no se les inyectó pese a que son únicamente siete los respaldados legalmente.

Los beneficiados con la orden de dos juzgados federales que les privilegiaron el derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto constitucional sobre las políticas del Plan Nacional de Vacunación (PNV), representan entonces el 0.16% de los biológicos no empleados y aun así no se les facilitaron los antivirales.

“Si se vacunan a estos adolescentes van a generar un antecedente, pero, no, siguen perpetuando esta pandemia. Hay una gran incapacidad del Gobierno para garantizar el derecho a la salud y es momento de interponer queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo la titular Catalina Castillo.

No obstante, explicó que lo primero es que los tutores de amparados –en tanto siguen procesos legales– se acerquen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que puedan ser luego canalizados hasta el citado órgano internacional sea capaz de sancionar, ya que se les está vulnerando su bienestar.

“Sería importantísimo que lo hicieran, ese sería el paso siguiente porque no se está queriendo acatar. Mientras siguen metiendo los extrañamientos en los juzgados, pueden acercarse a Derechos Humanos y a nivel judicial, quienes han hecho la negativa pueden incluso llegar a tener sanciones”, afirmó Castillo. Por su parte, el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, manifestó que no se está desacatando al Poder Judicial ya que prevén que próximamente se pueda extender la jornada para los más pequeños, por lo que afirmó que no hay, como tal, fórmulas excedentes, toda vez que aún no se ha culminado.

