Urgen a profesionalizar el servicio público

Ciudad Juárez— La falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno ha provocado que áreas como asociaciones civiles, Congreso del Estado y la academia vean como una necesidad latente en Juárez y resto de la entidad la profesionalización del servicio público, con la intención de mejorar no sólo la atención a la comunidad en temas como seguridad y servicios básicos, sino también reforzar el trabajo en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, al tener en áreas específicas del aparato gubernamental a personas con conocimientos técnicos y especializados.

Aunque en el estado de Chihuahua hasta el momento no existe una iniciativa formal que promueva un servicio profesional de carrera para todo el aparato de gobierno, sí hay algunos reglamentos aprobados por el Congreso local, principalmente para áreas como seguridad pública y transparencia.

Para José Eduardo Borunda Escobedo, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la profesionalización del servicio público ha sido un postulado que se ha enmarcado en todas la carreras relacionadas con la licenciatura de Administración Pública, Ciencia Política y sus derivados, considerando que dicha práctica debe ser una verdadera plataforma del Gobierno mexicano.

“Históricamente se ha planteado así en foros académicos, creemos que es una verdadera oportunidad que no se ha podido aterrizar durante muchos años. Las experiencias en otros países como Estados Unidos marcan posiciones de segundo y tercer nivel reservadas para el servicio civil de carrera, pero aquí no se ha aprobado una ley que regule o establezca esos lineamientos”, comentó.

De acuerdo con el profesor investigador, uno de las posibles factores que han imposibilitado la aprobación de una ley en este sentido es que los partidos políticos que no están en el poder pueden percibir una “incrustación de fuerzas políticas dentro del aparato gubernamental”, asegurando que dichos perfiles podrían ser fieles al organismo por el cual llegaron a esa posición.

“Hay que tener toda una reglamentación y asegurarse de que, quienes están, sean los mejores perfiles. Hoy en día existe una burocratización muy amplia, y lo que se debe buscar, desde la Academia y propuestas ciudadanas, es bajar el número de empleados dentro de la estructura de Gobierno para hacer más eficiente y rápidos los resultados que requiere la sociedad”, dijo.

En el último informe de Percepción de Instituciones y Gobierno presentado por la organización Plan Estratégico de Ciudad Juárez, presentado el pasado 22 de septiembre, se dio a conocer que los organismos que cuentan con mayor confianza de la sociedad son las universidades con 45.2%, seguidas por los maestros con 42.2% y las iglesias con 32.9%.

El top diez lo completan los empresarios con 23.7% de confianza de los juarenses, el presidente de la república con 22.4%, el Ejército con 19.1%, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con 17.6%, funcionarios federales con 16.3%, la Guardia Nacional con 14.7% y las televisoras locales con 12.7%.

Siguiendo con la encuesta, la prensa local se ubicó en la posición once, luego de alcanzar el 11.1% de la confianza de los usuarios; más abajo se encuentra la figura del presidente municipal con 10.8%, la Policía federal con 9.2%, Tránsito con 7.9%, jueces y magistrados con 7.9%, el gobernador con 6.7% y la Policía ministerial con 6.7%.

Las instituciones en las que menos confían los juarenses son la Policía municipal con una credibilidad del 6.7%, funcionarios estatales con 5.6%, funcionarios municipales con 5.4%, síndico con 5.1%, partidos políticos con 4.4% y diputados con 3.2%.

Sergio Meza, director de la organización civil, indicó que en el estudio se revela cómo los juarenses sienten que las principales figuras de autoridad no representan auténticamente a la comunidad, por lo que urgió en la necesidad de reconectar las instituciones públicas con la gente, además de crear nuevas políticas de gobierno abierto y responder a las demandas de la ciudadanía, entre otras propuestas como el impulso a la iniciativa de profesionalizar el servicio público.

“Estamos trabajando con varios especialistas y platicando con algunos diputados, la propuesta ha sido bien acogida, pero es un proceso muy largo. Lo que hemos visto que se percibe una necesidad de profesionalización, lo que planteamos es que se haga una ley donde se atiendan dos cosas, la primera, que los funcionarios de cierto nivel no se desechen cada cambio de administración, y segundo, que sean capaces de dar un servicio más profesional hacia la gente”, comentó.

Meza de Anda señaló que profesionalizar las áreas de gobierno podría abonar a que estas instituciones cuenten con una mayor seguridad laboral y mejorar la parte de combate a la corrupción, al tener a personal capacitado y especializado en posiciones esenciales.

“Tenemos instituciones muy deterioradas, con mucho desgaste, lo que las ha llevado a no tener credibilidad ante la ciudadanía. Hay una incapacidad de responder a las necesidades de los juarenses”, dijo.

Ante esta situación, el diputado local Benjamín Carrera coincidió en que la falta de confianza de la gente se debe a que los organismos públicos no han podido atender las necesidades más apremiantes de la comunidad, generando una molestia generalizada.

“Es real, hay una poca credibilidad de los ciudadanos en estas instituciones porque no hemos logrado vincular con las necesidades reales de la gente, y eso nos lleva a que no se ha desarrollado una adecuada participación ciudadana, generando un divorcio, una brecha entre lo que requieren los ciudadanos y estos organismos; los juarenses quieren que los problemas se resuelvan de inmediato y lamentablemente no hemos podido entender que tenemos que trabajar de la mano de las personas”, comentó.

Carrera Chávez coincidió en que no sólo Juárez, sino el resto del estado, requiere de acciones legislativas que obliguen a profesionalizar a los funcionarios públicos.

“Estoy de acuerdo con ese tema, pero aquí en el estado aún estamos en pañales, ese es un asunto que está en nuestras agendas porque podría ayudar a quitar esa percepción que tiene la ciudadanía de los funcionarios, y evitaría también que se pierda tiempo en esas curvas de aprendizaje que hay cada cambio de administración, son muchas cosas, que al final quien la lleva es la gente y eso ya no es posible, sí, aún falta mucho, pero se tienen que empezar a exigir resultados”, señaló.

Sobre el tema, se consultó la opinión del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, quien indicó que aunque no existen iniciativas formales para promover la profesionalización, ésta es una práctica que podría darse en el estado de Chihuahua, luego de un amplio análisis.

“No en todas las áreas puede darse una positividad de cambio, el servicio profesional de carrera cabe en áreas muy específicas de gobierno, sobre todo en aquellas que tienen que ver con conocimientos de tipo técnico. Es un tema que debe verse con cuidado, ha habido intentos en el Gobierno federal que al final no prosperaron. Creo que es algo no muy sencillo de realizar porque das permanencia a funcionarios que después pueden complicar la administración; aquí en Chihuahua se puede dar en algunas oficinas como la Secretaría de Hacienda y otros campos muy técnicos. Reitero: hay que estudiarse muy bien y ver hasta qué niveles es posible”, comentó.

Borunda Escobedo señaló como algunos casos de éxito los modelos implementados por los institutos electorales nacional y estatal, en los que se marca como un requisito que las personas que ocupen los cargos, sean perfiles con conocimientos académicos y experiencia en el área de trabajo.

