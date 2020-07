Urgen capacitación e incentivos para maestros ante Covid

Archivo

Parral.- El líder Sindical de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia Estrada, aseguró que la figura del maestro en la educación es totalmente insustituible, por lo que urgió a las autoridades la capacitación, la dotación de herramientas tecnológicas e incluso apoyos salariales para que los docentes enfrenten adecuadamente este nuevo reto respecto a la educación a distancia ocasionado por la pandemia de COVID 19, por lo que el objetivo principal deberá seguir siendo la preparación adecuada de los alumnos.

Lo anterior fue vertido por Ever Avitia, en el marco de la reunión celebrada hace unos días entre el secretario de Educación, Esteban Moctezuma y Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, en la cual se dieron a conocer diez propuestas de la Organización Sindical para el inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021.

“Habrá importantes desafíos para la sociedad y en particular para los trabajadores de la educación, por ello el SNTE plantea una serie de medidas o acciones que permitan dar continuidad a la educación de niños y jóvenes en la modalidad educativa que vamos a desarrollar desde las aulas o el hogar de cada alumno, en cualquiera de ellas los maestros son insustituibles y deben de contar con todo nuestro apoyo,” sentenció Ever Avitia.

Dijo que las autoridades en conjunto deben considerar seriamente la capacitación y dotación de herramientas tecnológicas a los docentes para poder estar a la altura de este desafío, así como garantizarse su seguridad laboral, salarial y de seguridad social entre otras cosas, por lo que aseguró que se estará al pendiente de que estas condiciones se cumplan, ya que va de la mano con una óptima preparación de los estudiantes chihuahuenses.

Ever Avitia manifestó que es claro que no habrá regreso a clases en el modo presencial hasta que el semáforo sanitario esté en verde y no exista ningún riesgo para quienes acudan a las escuelas ya sea a trabajar o a tomar clases, por lo que no se debe desestimar el aprovechamiento de los estudiantes en estas épocas tan difíciles.

Por último resaltó el dirigente que es necesaria la participación de todos en el cuidado de la salud a través del comité participativo de salud escolar, “juntos pero en la sana distancia iremos consolidando el próximo ciclo escolar.”