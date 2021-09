Urgen insumos y contratación de personal médico

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La diferencia salarial entre los médicos locales y los cubanos contratados por el Gobierno Federal es muy amplia, lo correcto habría sido una retribución económica similar, señaló el líder del Sindicato de Salud Pablo Serna.

“Fueron médicos que no llegaron a Chihuahua y aunque no podría decir si hacían falta o no, porque fue en México, la diferencia si es muy elevada para lo que se les paga a los médicos locales, lo

correcto hubiera sido darles un salario similar a lo que ganan los médicos en México”, dijo.

Abundó en que aunque el pago a los profesionales de la medicina no es tan malo, sí hay diferencias entre sindicalizados y aquellos trabajadores que prestan su servicio bajo contrato y que carecen de prestaciones laborales.

“El salario no es tan malo. Estamos en negociación en cambio de condiciones de trabajo y habrá beneficios. Donde sí estamos un poco retrasados es en los compañeros en condición de contrato. Hay diferencias salariales pero más que nada prestaciones como servicio médico, derecho a vivienda, estabilidad laboral, entre otros”.

Agregó que de los 9 mil 500 sindicalizados que conforman el sindicato, alrededor del 30 por ciento son médicos y por cada uno de estos hay entre 4 y 5 enfermeras.

En cuanto a las necesidades más apremiantes del sistema sanitario en la entidad, Serna indicó que urgen insumos y personal médico.

“Se necesitan insumos porque se puede tener instalaciones muy dignas pero si no hay insumos de nada sirve. También necesitamos infraestructura pero más que de construir de restaurar y contratación de personal de salud sobre todo para la región serrana”, apuntó.