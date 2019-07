Usa Corral helicóptero en vuelo... ¡de 15 minutos!

Chihuahua.- Ayer el gobernador del Estado, Javier Corral, decidió utilizar uno de los helicópteros del estado para un evento de media hora en Cuauhtémoc y luego seguirse a en su gira a Cusihuiriachi.

Según usuarios del parque El Reliz, resulta molesto ver que se use un helicóptero para que una persona no use la carretera, a pesar de que el destino está a menos de una hora.

El costo del vuelo de Corral de media hora ronda los 500 dólares sólo de ida tan sólo en insumos y pilotos, de acuerdo con información oficial de Gobierno del Estado, que valúa por encima de los mil dólares (casi 20 mil pesos) la hora-vuelo en aeronaves oficiales.

El costo de la renta de un helicóptero para cuatro tripulantes por una hora alcanza en renta en una empresa especializada hasta los dos mil dólares, es decir alrededor de 37 mil pesos, pero en el caso de los funcionarios estatales que utilizan el helicóptero estatal el costo oscila en unos mil dólares la hora, esto debido a que se tiene que considerar el costo del combustible y el piloto, así como el desgaste de la aeronave la cual suma horas de vuelo.

En su gira de ayer Corral en lugar de utilizar su vehículo, llegó al helipuerto del parque El Reliz en donde subió a la aeronave, para un vuelo que le representó 15 minutos para llegar a Cuauhtémoc, así como el mismo tiempo de regreso luego de encabezar eventos en ese municipio y Cusihuiriachi.

El uso de las aeronaves estatales para la comodidad del gobernador ya había sido criticado por el líder de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro, quien comparó la política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de ser Presidente de la República usa las carreteras, ya que es la única forma de saber su condición. Chaparro señaló que Corral es austero solamente en su discurso.

En febrero fue detallado cómo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, voló en su Turbo Commander 1000 por primera vez el 2 de enero de 2017. Desde entonces y hasta esa fecha, el mandatario ha realizado un total 477 vuelos en sus otros aviones y helicópteros de lujo.

Los horómetros de las seis aeronaves que utiliza para viajes dentro y fuera del estado marcan un registro importante: en al menos dos años, Javier Corral hasta febrero, había volado una suma de 731.8 horas.

Es decir, de acuerdo con registros desde 2017 hasta enero del año en curso de las bitácoras de vuelo, el mandatario ha permanecido casi 31 días en los aires a esto hay que sumar lo que ha acumulado en seis meses.