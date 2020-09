Va Estado contra los transportistas

El Diario

Por presuntamente no cumplir con la Ley de Transporte, Gobierno del Estado retirará mil 889 concesiones para operar transporte colectivo urbano y permisos de transporte especial para trabajadores.

El proceso inició desde ayer con la publicación en el Periódico Oficial del Estado para notificar a los interesados y hoy, con la entrada en vigor, se inicia el plazo para entregar los alegatos.

De acuerdo con la información publicada ayer en el Periódico Oficial del Estado (POE), los concesionarios no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua.

Lo anterior se generó después de que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología realizó un estudio técnico-operativo, con el objetivo de localizar y conocer el estado actual y real del servicio del transporte público y de personal en las ciudades de Chihuahua y Juárez, en respuesta al Plan de Desarrollo Estatal 2017-2021.

Según se señala en el acuerdo, se localizaron mil 889 concesiones presumiblemente con irregularidades como permisos de transporte que no están operando; otros no se encuentran al corriente con el pago de los derechos respectivos y/o no cuentan con una unidad registrada para otorgar el servicio, entre otras.

Lo anterior justificó cancelar dichas concesiones y permisos, debido a que el artículo 110 de la Ley de Transporte de Chihuahua establece que una de las causas de cancelación es suspender o abandonar el servicio sin autorización.

Sin embargo, el artículo 112 del mismo ordenamiento dice que el procedimiento para decretar la cancelación de Concesión o Permiso se tendrá que notificar al interesado de la pretensión, fundada y motivada, en el domicilio que haya señalado en el Registro Estatal de Transporte.

Los interesados, por sí o por representante legalmente acreditado, tendrán un término de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, para presentar por escrito sus alegatos y ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

Además el escrito debe presentar firma autógrafa del promovente, a menos que no sepa o no pueda firmar, plasmará la huella dactilar o en su defecto, lo hará su representante legal.

Deberá adjuntarse al escrito la documentación que acredita su personalidad, así como aquella establecida por las disposiciones legales, según la promoción de que se trate; y transcurrido el plazo para la manifestación de lo que a su derecho convenga, la Secretaría emitirá la resolución administrativa dentro de los treinta días hábiles siguientes.

Pero el segundo punto del acuerdo menciona que la notificación a los interesados se realizará mediante la publicación en el Periódico Oficial del Estado, esto a razón de evitar el contagio de Covid-19 de las personas involucradas, por lo cual a partir de hoy se inicia el plazo para entregar los alegatos.

Cabe señalar que los resultados arrojan que en Chihuahua capital hay 126 concesiones de transporte público colectivo urbano que están en riesgo de ser revocadas; además de 115 permisos especiales para transporte de personal, es decir 241.

Mientras que en Ciudad Juárez son mil 648, de los cuales 832 corresponden a concesiones o permisos para operar transporte colectivo urbano, y 816 permisos especiales para el transporte de trabajadores.