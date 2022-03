Va Faudoa por fortalecimiento de carrera administrativa

Parral.- En su visita a Ciudad Juárez la planilla ECO 42 y su candidato a Secretario General, Gabriel Faudoa Villegas, sostuvieron encuentros en Ciudad Juárez y el Valle, en donde ante personal docente aseguró que se buscará el establecimiento de la carrera administrativa.

Tras su visita a centros de trabajo y en un multitudinario evento masivo llevado a cabo en un conocido salón de eventos, los asistentes fueron receptivos al plan de trabajo que será una realidad después del martes 5 de abril en que la planilla se convierta en el nuevo Comité Ejecutivo Estatal.

“Al ver la gran cantidad de personal de apoyo y asistencia a la educación aquí presente, me comprometo a que buscaremos el establecimiento de la Carrera Administrativa para ustedes. Las plazas de prefectos deberán ser otorgadas a trabajadores manuales y secretarias de acuerdo a su antigüedad en el servicio y no serán más regalos, deben ser ganados, que no haya duda que apoyaremos a cada escuela a cerrarlas, en caso de ser necesario, si les llevan un trabajador de fuera, violentando con ello sus derechos” Sentenció Gabriel Faudoa.

“Vamos por el rescate de las condiciones generales del trabajador para delimitar las funciones de cada uno. Basta de que el personal de apoyo y asistencia a la educación sean todólogos de las escuelas, exigiremos delimitar sus funciones y obligaciones” continuó en su discurso Faudoa Villegas.

De la misma forma, en su intervención , la cabeza de la planilla ECO 42 mencionó que se logrará crear los lineamientos para Asesores Técnicos Pedagógicos para que éstos dejen de ser comodines en su función “Buscaremos que queden claras sus obligaciones y funciones” Continuó el candidato a Secretario General.

Así mismo, en la presentación de sus propuestas, el maestro Faudoa hizo el compromiso de revisar el Catálogo Nacional de Puestos, para que los agremiados a la sección 42 sean homologados con la sección 8va. Pues mencionó que no es posible estar hasta con 1500 pesos por debajo de los compañeros federalizados nada más en el sueldo. “La homologación está en la ley y es el derecho a la igualdad: a igual trabajo igual salario; se logró en telesecundaria y se logrará en todas las plazas del subsistema estatal” continuó Faudoa Villegas.

Con frases muy certeras definió las pinceladas de más de 100 propuestas y compromisos ante un público de más de 650 asistentes.

“Pasaremos a la historia como el mejor Comité Ejecutivo Seccional” finalizó quien encabeza a la planilla.

La visita de proselitismo continuará este miércoles 30 en Ciudad Cuauhtémoc y la región manzanera.