Va Judicatura vs fallo que tumba selección de jueces

Chihuahua.- El Consejo de la Judicatura analiza la posibilidad de impugnar la orden de un juzgado federal que lo obliga a anular el proceso de selección de 56 jueces del año pasado.



Así lo dio a conocer mediante comunicado de prensa, al establecer que esa sentencia no está en firme aún porque faltan otras instancias a las que puede recurrir el Poder Judicial de Chihuahua.



Se trata del amparo 1632/2018-VI-1, del cual la Judicatura no se da todavía por notificado pero conoció por medios de comunicación.



“Se trata de una resolución de primera instancia que carece de firmeza, de manera que su acatamiento está condicionado a que la misma cause estado”, precisa el documento enviado a medios.



“El Consejo de la Judicatura no comparte el argumento central por el que se concede el amparo, por lo cual podría impugnarse en los términos que la ley establece”, añade.



Además recalca que los jueces seleccionados en ese concurso del 2018 y que actualmente se encuentran en funciones, continuarán en sus cargos desarrollando la actividad jurisdiccional de manera normal, en el entendido de que la validez de sus decisiones de ninguna manera se ve afectada.