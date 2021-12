Vacían cuenta de beneficiario desde el centro del país

Cuentas bancarias de beneficiarios de las Becas Benito Juárez, han sido vaciadas desde el centro del país, sin que exista una autoridad que levante un reporte, según denunció la madre de una alumna del Cobach en Ciudad Juárez.

Con imágenes de la aplicación de Banco Azteca mostró que el dinero fue retirado en un cajero, el cual corresponde a Guanajuato.

Explicó que el problema es que no hay en dónde denunciar este robo, ya que en Bienestar le dice que debe ir al banco y ahí le explican que no pueden hacer nada. Añadió que le dijeron que hay otras víctimas del mismo delito, pero no hay investigaciones.

Agregó que luego de percatarse de que la cuenta había sido vaciada, acudió primera a las oficinas de Bienestar, en donde simplemente se deslindaron del caso, explicando que esto dependía del banco. Al salir de las oficinas fue a Banco Azteca, en donde no le tomaron ni siquiera el reporte, alegando que no había nada que pudieran hacer y que acudiera a Bienestar. Apuntó que fue a la Fiscalía General del Estado pero por tratarse de un delito que se realizó en otro estado, no podía hacer nada al respecto. Destacó que en la plataforma tampoco es posible hacer el reporte del robo.

"El problema es que no hay en dónde denunciar este robo, ya que en Bienestar le dice que debe ir al banco y ahí le explican que no pueden hacer nada. Añadió que le dijeron que hay otras víctimas del mismo delito, pero no hay investigaciones".