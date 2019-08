'Vacían' primaria durante vacaciones en NCG

Nuevo Casas Grandes.- Personas desconocidas aprovecharon las vacaciones de verano para saquear una escuela primaria a la que le vandalizaron los aparatos de aire acondicionado de los salones y se robaron parte del equipo del salón de cómputo, por lo que los directivos del plantel ya interpusieron su formal denuncia ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Lo extraño de este caso es que aunque los aparatos de aire acondicionado están fuera de los planteles y de ellos, los presuntos delincuentes se levaron los motores y las bombas de los artefactos, al cuarto de cómputo los ladrones entraron sin forzar ni la chapa de la puerta ni el candado con cadena que resguarda el salón con una puerta tipo enrejado.

El robo a la escuela primaria “Vicente Guerrero”, ubicada en el 1301 de la avenida Abraham González, se estima que se habría cometido hace 15 días durante el largo periodo vacacional que hubo en este verano, cuando durante las actividades docentes y administrativas para preparar los nuevos planes de estudio del ciclo escolar 2019-2020, el personal se dio cuenta de que los aparatos de aire acondicionado no servían.



Inmediatamente, el Director de la escuela, Ubaldo Chaparro Chávez, sospechó que el robo podría ser de mayor perjuicio para la escuela y dado que el equipo de cómputo es lo más costoso que tiene la primaria, le dio instrucciones al conserje, Víctor Juárez Gómez, que revisara el salón donde se guardan estos aparatos.

Sin embargo, el encargado se asomó en el salón y vio que todo se encontraba aparentemente en orden, siendo días después que sólo la maestra encargada del área de informática, Elizabeth Moncada Pineda, quien se dio cuenta del faltante de 7 computadoras, pero como se habían llevado a cabo talleres en el plantel, pensó que habían dispuesto de ese equipo y no pensó que se lo hubieran robado, ya que además, no había ninguna reja ni puertas forzadas, por lo que el que entró al salón debió tener forzosamente las llaves.

Y efectivamente al entrar al salón de cómputo, aparentemente está todo en orden pues se encuentran las computadoras en sus correspondientes cutículas, pero al revisar la parte interna del salón, faltan todas las computadoras con monitor integrado y valor aproximado a los 15 mil pesos, que son un total de siete.

Fue hasta ayer en la mañana que al entrar de lleno al salón de cómputo, que la maestra de informática se dio cuenta del robo, por lo que notificó al Director y éste a su vez, señaló que ya interpuso su formal denuncia ante el Departamento de Averiguaciones Previas para que se investigue el caso.