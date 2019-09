Valeria fue privada de la libertad y está hospitalizada: familiares

Chihuahua.- Familiares de la joven mujer Valeria Muñoz Ávila, a través de las redes sociales informaron que fue privada de su voluntad y se encuentra hospitalizada en la ciudad de Mérida, Yucatán, tras las especulaciones que se han vertido sobre su desaparición.

Agregan que se encuentran angustiados por su estado de salud, asimismo señalan que está malherida y en un hospital de Mérida, y que sólo eso dirán hasta el momento, ya que no han podido verla.

Lo anterior tras haber compartido por 5 días la pesquisa de la joven mujer, los cibernautas se volcaron en una serie de comentarios que lastiman a la familia, tras las especulaciones de como fue localizada la joven y algunos dijeron que se encontraba bien de salud.

La Fiscalía Especializada de la Mujer confirmó que durante las primeras horas de hoy se logró localizar con vida a la joven Valeria Muñoz Ávila en la Ciudad de Mérida Yucatán, sin dar a conocer las causas de la ausencia, revelando que se encuentra bajo resguardo de las autoridades de aquella entidad.

En tanto las publicaciones de los familiares lamentan la forma en que en redes sociales se ha cuestionado la conducta de la chihuahuense:

'A todos aquellos que han visto y leído esa nota donde apareció Valeria Muñoz Ávila les pido de la manera más atenta que no se hagan ideas ni especulaciones al respecto, esperemos a que sean los mismos padres de Valeria quienes nos aseguren su regreso a casa y sobre todo la verdadera historia de los hechos.

No juzguen a una mujer tan respetable como Valeria lo que nos dice esta nota es falso ella jamás sería capaz de irse y dejarnos a toda la familia con esta angustia si no conocen su forma de ser y la manera en la que se empeña por enorgullecer a sus padres entonces mejor no opinen y no manchen su nombre', dice una de las publicaciones.