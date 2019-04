Van 12 testigos en una semana de juicio vs 'La Coneja'

Chihuahua.- Doce testigos han pasado al estrado en una semana que lleva el juicio oral por peculado contra del priista Alejandro G. G., en la que destacó la presencia de un testigo de identidad reservada, que resultó ser el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.

Ayer, en el sexto día de audiencias, se presentaron 3 personas a testificar.

La primera es trabajadora del Tribunal Superior de Justicia pero estuvo en la coordinación administrativa de Hacienda en la administración pasada, con quien se buscó acreditar proceso de órdenes de compra para pagarle a 2 empresas, vinculadas con el imputado, un millón 700 mil pesos para servicios supuestamente no prestados.

Luego estuvo otra funcionaria de Hacienda, de la misma área de Coordinación Administrativa, para detallar la manera en que las facturas son capturadas en el sistema después de una orden de compra, y especificó que en el mes de diciembre se aceleran procedimientos para cerrar operaciones del año fiscal.

Así lo refirió ya que al priista lo acusan de haber recibido un pago entre el 20 y 23 de diciembre producto de un contrato y requisición de esas mismas fechas, para dar servicio de traslado aéreo de personal y mantenimiento mediante las empresas Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral.

Mientras que el tercer testigo de ayer es una persona especializada en información de aviones y labora en la Unidad de Servicios Aéreos, a quien le cuestionaron sobre el número de aeronaves que tiene el Estado.

La Fiscalía tenía contemplado a un cuarto testigo pero éste no acudió y no les respondió las llamadas, aunque en días anteriores estuvo esperando a testificar y no fue llamado porque se prolongaban las audiencias, según explicó la representación del MP.

El juicio oral arrancó el martes de la semana pasada con un solo testigo de la Secretaría de la Función Pública para informar de fechas en que se presentó la denuncia por supuestas anomalías en pagos de Hacienda del 2015 a las 2 empresas en cuestión.

Para el jueves se reanudaron los trabajos y hubo otro testigo de Hacienda que informó haber detectado las irregularidades y turnado el asunto a Función Pública.

La defensa del priista acusó a éste de haber mentido ante el tribunal y anunció posible recurso legal en su contra. Para el viernes asistieron 2 testigos de Fiscalía para informar de la relación legal entre el imputado con las 2 empresas.

En la de Jet Combustibles está al frente y en la otra está su hijo como apoderado legal. Mientras que el lunes 8 de abril hubo 4 testigos más, todos dentro del Gobierno del Estado actual, y el martes acudió Jaime Herrera como “testigo protegido”.





