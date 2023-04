Van 40 perros y gatos envenenados en 40 días

El Diario El Diario

Parral, Chih.- En un lapso menor a los 15 días han envenenado entre 40 perros y gatos, algunos de ellos mascotas, por lo que la asociación "Recuperando Amor" realizó una manifestación en las afueras de Seguridad Pública y Jurisdicción Sanitaria, exigiendo que regularicen la venta de veneno en los lugares establecidos.

Integrantes de esta asociación defensora de animales exigieron a los ciudadanos que alcen la voz en pro de los animales: "Demostremos a esos asesinos que los parralenses no queremos más asesinatos, que no nos gustan los cobardes que van matando a inocentes y que le quede claro a las autoridades que ya no queremos que esto siga pasando en nuestra ciudad."

Aseguraron que quienes están realizando estos asesinatos son las mismas personas, ya que están utilizando el mismo veneno, por lo que exigieron castigo a él o los responsables de estos crímenes en contra de animales.

Los manifestantes aseguraron que estos asesinatos han sido realizados en distintas colonias de la ciudad y no ha sido en un sector específico, por lo que es una situación preocupante que está afectando a familias enteras, ya que han matado perros y gatos domésticos.

Exigieron a las autoridades regular la venta de veneno en veterinarias principalmente, ya que estos sujetos están comprando veneno y matando a decenas de animalitos.