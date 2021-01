Van a CDMX a ayudar vs Covid

Cortesía

La tercera brigada de médicos y enfermeras chihuahuenses del IMSS partió ayer por la mañana a la Ciudad de México, donde apoyarán en la atención de pacientes contagiados por el SARS-COV-2.

Directivos del Seguro Social informaron que el grupo está conformado por 14 médicos, entre ellos Valeria Villa Lucero, la juarense que labora en el Hospital 35 en esta ciudad, además de personal de enfermería.

Entre los voluntarios para la ‘Operación Chapultepec’ se encuentran coordinadores y jefes de área de diversas unidades médicas y hospitalarias de la institución en la entidad, se dio a conocer.

Hasta el momento van 33 trabajadores del IMSS de Chihuahua que atendieron el llamado del instituto para incorporarse al equipo conformado por diversos estados del país, que apoyarán a sus compañeros del Valle de México en la atención de pacientes Covid-19.

“Es ir a apoyar, es ir a ayudar, a enseñar y más que nada aprender” expresó la doctora Villa, de 27 años.

Valeria, quien graduó de médico general y hace labores de urgencióloga, expresó que su decisión de viajar es porque desea ayudar en la atención de los pacientes contagiados en esa región del país, que actualmente se encuentra en semáforo rojo de alto riesgo.

Explicó que el primer grupo fue enviado el 23 de diciembre y el segundo el día 26.

“Ahora me toca ir a ayudar allá, a ver qué puedo hacer. Llevo todos estos meses en el área Covid y todavía no me he enfermado. La mayoría de mis compañeros ya ha tenido Covid”, mencionó.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, hay más de 5 mil personas internadas en hospitales públicos y privados.

Directivos de la delegación estatal del IMSS agradecieron a los voluntarios su calidad y calidez humana, “por lo que son un orgullo para esta institución”.