Van contra la discriminación a personas trans

Tomada de internet / Bandera que representa al colectivo

Ciudad Juárez.— En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se conmemorará el próximo 31 de marzo, organizaciones y colectivos que trabajan en pro de los derechos de las personas travestis, transgénero, transexuales e identidades no binarias buscan sensibilizar a la comunidad en contra de la discriminación.

A través de la campaña “Las personas Trans: entre la visibilidad y discriminación” buscan vencer la discriminación por medio de charlas y testimoniales de personas trans, además de celebrar la visibilidad de las identidades de género diversas, informó Daniel Leonardo García Salinas, fundador de Red Solidaria Trans.

“Es importante para nosotros que la sociedad en general entienda las diferencias sustanciales entre una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género y otros factores relacionados a la diversidad sexual. Es trascendental para nosotros también que la sociedad conozca algunas de nuestras necesidades, pero sobre todo se informen de cómo evitar discriminarnos”, explicó.

La primera parte de la campaña que comenzó en 2018 pretende mostrar, a través de carteles, la diversidad de cuerpos de hombres y mujeres trans, así como de personas no binarias, no sólo de Ciudad Juárez sino de otras poblaciones de la entidad como Ascensión, Janos, Parral y Chihuahua, así como de Baja California, Guanajuato y el Estado de México.

“En una sociedad donde nos dice que somos aberraciones, que no existimos, yo vivo la belleza de mi ser como quiero. Soy bella y existo, lo sé”, “el sexo con el que naces no te define como persona, sino cómo elijas vivir tu vida y ser feliz”, “quiero que me quieran tal como soy”, “ser mujer trans no es fácil, pero tampoco imposible”, “respeta a las personas trans y su identidad, más allá de si se han operado, si usan hormonas y han cambiado su documentación o si no lo han hecho” y “queremos más espacios laborales sin discriminación” son algunas de las expresiones de las 23 personas que forman parte de la campaña.

Cada mensaje representa una parte de su lucha personal por el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos, y será difundido durante marzo a través de las diferentes redes sociales de Red Solidaria Trans, TTTrans Igualdad, Transcribiendo Historias JRZ, CHEROS A.C. y DHIA. Además, Comupred del Municipio de Juárez ha colocado dichos carteles impresos en diferentes espacios del Gobierno municipal.

La segunda parte de la campaña consiste en un encuentro en el Centro Cultural XEspacioYC, ubicado en la calle Madero número 100 de la zona Centro, el 31 de marzo de 3:00 a 6:00 de la tarde, en donde exhibirán los carteles con los mensajes y las fotografías de las personas que participaron.

Y “habrá la oportunidad de escuchar algunos de los testimonios de personas trans y sus familias en una convivencia para celebrar los avances y retos que como población viven diariamente. La actividad está abierta al público en general”, se informó.