Van más de 7 mil 500 homicidios dolosos

Chihuahua.- Siete mil 502 homicidios dolosos, se llevan contabilizados en la gestión del gobernador Javier Corral Jurado, misma que inició el 4 de octubre de 2016 hasta el último corte del 31 de octubre del presente año, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Historia (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El número de homicidios violentos en la entidad, desde que llegó el gobernador panista ha ido a la alza, según las cifras oficiales. Desde que tomó protesta el mandatario en el mes de octubre de 2016 se registraron 180 homicidios; posteriormente en noviembre de ese año bajó a 136 eventos y en diciembre concluyó con 138 asesinatos.

Posteriormente el año 2017, según las cifras de mortalidad por homicidios violentos capturadas y concentradas por el Inegi, Chihuahua contabilizó un total de 2 mil 248 decesos bajo esta clasificación. El año pasado (2018), la cifra de personas asesinadas se disparó a 2 mil 978 víctimas.

En los primeros diez meses del presente año, (enero-octubre), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró mil 822 asesinatos en Chihuahua, faltando de agregar las personas asesinadas de noviembre y del mes actual de diciembre.

Critica catedrático de la UACh falta de resultados en materia de combate a la violencia

El catedrático por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Francisco Flores Legarda, cuestionó la falta de resultados por parte de las autoridades responsables de la procuración de justicia en Chihuahua, ya que, dijo, “vamos con una tendencia casi igual que la grave violencia que vivimos hace diez años y no hay capacidad del Estado por hacer algo para revertirla”, expresó.

El litigante manifestó que es urgente, hoy más que nunca por el bien de Chihuahua y de su población, que haya un cambio de timón y de bando en las principales instituciones de procuración y justicia; ante los deficientes resultados del trabajo del fiscal César Augusto Peniche Espejel y Óscar Alberto Aparicio Avendaño. “No es posible que ante el clima de inseguridad que hay en todo el Estado de Chihuahua, estas personas permanezcan en los cargos, ya demostraron que no dieron resultados, el gobernador Javier Corral Jurado no sabemos qué está esperando para hacer los relevos, no sabemos qué intereses los mantienen ahí; han sido superados de manera clara, todos los sectores sociales están inconformes con el trabajo de la Fiscalía y de la Comisión de Seguridad”, expresó. El profesor universitario hizo un llamado a los distintos sectores políticos, empresariales y sociales a hacer presión para exigir cambios en la manera de enfrentar a la delincuencia en Chihuahua, pues parece ser la única manera para que el titular del Poder Ejecutivo despierte, subrayó Francisco Flores Legarda.