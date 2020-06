Van panistas contra reforma de Corral

Chihuahua— La postura del PAN frente a la propuesta de reforma política de Javier Corral es en contra de las elecciones primarias porque atentan contra la vida interna del partido, adelantó Jorge Puentes, miembro de la Comisión Permanente Estatal de Acción Nacional.

Denunció además el intento de censura por parte de la diputada federal Patricia Terrazas, y señaló que el gobernador desaira al panismo por negarse a darles una explicación.

El comisionado estatal se dijo molesto porque esperaban una explicación por parte del mandatario en torno al contenido de su propuesta, sin embargo, y a pesar de que Corral sí tuvo atención con miembros de otros partidos y sectores, se negó a establecer un diálogo con la base del PAN.

Puentes calificó el hecho como un desaire a la militancia, pues sólo enviará un emisario para, mediante una sesión virtual, dar a conocer los puntos principales.

“Luego me habla el secretario general del Comité Estatal y me dice que no, que no va a estar el gobernador, que va a mandar a alguien y no nos dice a quién, entonces lo que yo le comento es que esto es un desaire más de Javier Corral hacia el panismo”, dijo.

Agregó: “Es el partido en el que él milita y que a él lo ha postulado en todas las ocasiones que se ha querido lanzar, pero bueno, se ha juntado con medio mundo, con jóvenes a modo y gente de otros partidos, pero con los panistas no; no somos dignos los panistas para que el gobernador nos tome en cuenta y nos informe de su reforma”.

Resaltó que de acuerdo con la comunicación que ha establecido con liderazgos como presidentes de Comités Directivos Municipales, consejeros estatales y militantes de la base, la mayoría han manifestado inconformidad con el tema de las primarias, ya que consideran que se encuentran en juego los derechos de los panistas ante la irrupción del Gobierno del Estado en la vida interna del partido.

Destacó también el riesgo que representa abrir a la ciudadanía una elección externa, en la cual personas ajenas al PAN pudieran provocar una situación en la que voten por el “rival más débil”, y pongan en riesgo la competitividad del partido.

“Independientemente del nombre del candidato que le quieras poner, pero sí, en Acción Nacional tenemos datos y encuestas claras y objetivas que ubican al PAN como un partido altamente competitivo, y que queramos arriesgar, como panistas, la posibilidad de repetir en el Gobierno del Estado por una ocurrencia, porque insisto, está el peligro de que vengan actores externos al PAN y definan a un perfil menos competitivo para nosotros”.

Censura de Patricia Terrazas

Luego de que ventilara en redes sociales el fragmento de un chat en el que la diputada federal Patricia Terrazas le pidiera no hablar en nombre de la militancia bajo el argumento del respeto a los canales de comunicación del gobernador, Puentes se dijo extrañado de que al interior del partido se intente aplicar una ley mordaza por parte de las personas más allegadas al mandatario, y cuestionó a su vez, la bandera de participación ciudadana con que presentan la reforma.

“Es la línea que ellos siguen, el intento de censura… la diputada Terrazas me responde que no soy quién para llevar la voz del panismo o de la ciudadanía, y ella es muy afín al gobernador, ella le debe la diputación federal. Entonces imagínate, si esos son los defensores de la democracia, si esos son los que se envuelven en la bandera de la participación ciudadana, y quieren aplicarnos una ley mordaza y descalifican a un panista, pues imagínate en manos de quién está la reforma”.

Reconoció que algunos actores políticos en el interior del partido califican su postura como inmadurez política, e incluso que lo tacharían como traidor del partido; sin embargo, hizo un llamado a los militantes panistas a estar atentos a cuestionar de manera democrática sin miedos ni temores a la descalificación.

“Ahorita van a decir que César Duarte acaba de darme un depósito para que ustedes me publicaran, pero pues me vale madre”, concluyó.