Vecinos de la calle Centenario, satisfechos por obra de remodelación

Hidalgo del Parral.- Vecinos de la avenida Centenario muestran su satisfacción por la obra que realiza la Presidencia Municipal, en dicho sector, la señora Aída Xóchitl Vázquez de Pineda, señala que desde hace 50 años vive en dicha calle, ninguna otra Administración se había preocupado por ponerle mano.



Al ultimar detalles de la rehabilitación de la barda y fachadas, así como pavimentación de la calle Centenario, la señora Aída, dio su punto de vista de la obra y como le beneficia la misma.



“Antes, sólo podíamos dar una ligera pintada a nuestras casas, ahora parecen nuevas, estamos muy contentos se ven muy bonitas de diferentes colores, la calle luce muy bien, la banqueta alta es de piedra y su jardinería está muy bonita”, detalló la vecina.



Asimismo, destacó: “primeramente damos gracias a Dios y al señor Alfredo Lozoya, ya que sin él no se hubiera podido hacer esta obra tan grande, será la única avenida en Parral de este tipo”.



También agregó que las banquetas ahora están mejor, ya que están más anchas: “antes ya ni existía el concreto, sólo era tierra estaban muy estrechas, ya no servían, ahora hasta iluminación nos van a poner”, puntualizó.



Expresó que tiene familiares en los estados de Guanajuato, Morelia y Juárez, quienes visitaron recientemente Parral y se fueron maravillados con la obra, “dos maestras que no me habían visitado en mucho tiempo, también, dijeron que estaban muy contentas con la calle, todos los días veo a la gente que pasa disfruta y queda fascinada con la imagen de todo lo que se hace por la Presidencia Municipal”, concluyó.