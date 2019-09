Vehículos de modelos atrasados y recientes en riesgo de no regularizarse

Parral.- La regularización vehículos de procedencia extranjera es ya un hecho, pero la industria automotriz no permite que vehículos de modelos recientes entren en ella, así como también la Semarnat pretende impedir que automóviles de modelos atrasados entren en la nacionalización debido a la supuesta contaminación que emiten, por lo que si no se regula todo lo que existe circulando en el territorio nacional no servirá de nada, aseguró e Raúl Villalba Coordinador Nacional de ONAPAFA/IDENTIFI-K-T.

Dijo que es muy importante que también se regularicen todos los vehículos que circulan al interior del país incluyendo los que están armados en Europa, Asia o Sudamérica y que no vayan a pedir que la gente se dé de alta ante la Secretaría de hacienda y crédito público para poder regularizar un vehículo.

Señaló que el nuevo decreto de regularización debe de permitir qué la frontera quede abierta para poder seguir importando vehículos a costos bajos ya que si no lo hicieran se seguiría volviendo a las mismas acciones de corrupción y se volvería a llenar de vehículos de procedencia extranjera sin regularizar y que los impuestos que se generen de la regularización se queden igual que el 2002, 40% para los municipios, 40% para los estados y20% para la Federación.

El lider de la organización aseguró debido a la falta de aplicación de estos recursos han permitido que se hayan dañado las carreteras, además de dejar de pagar impuestos de todo tipo.