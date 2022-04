Velan restos de padre e hija asesinados

Staff/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Los cuerpos de padre e hija que fueron asesinados a balazos la noche del pasado jueves 7 de abril, son velados la tarde de hoy por familiares y amigos.

Vestidos de negro y abrazándose en medio del llanto, un grupo de jóvenes, amigos de Valeria Vera de 18 años de edad, ex compañeros de la secundaria dijeron no entender lo que ocurrió ya que la recuerdan como una niña estudiosa y bondadosa.

“Lo que yo les digo a todos es que Valeria es de las personas más bondadosas, más nobles, más puras que yo he conocido en toda mi vida, no le hacía daño a nadie ni por accidente, era una niña bien linda, bien llena de luz, no merecía lo que le pasó, ni su familia”, dijo Idalí, una de sus amigas.

Los dos ataúdes, donde descansan los retos de Valeria y su padre Alberto Manuel Vera, llegaron a una capilla funeraria, sin embargo no pudieron ser despedidos por la madre de familia, Maribel S., quien aún permanece hospitalizada por las graves lesiones que recibió en ese ataque.

“Era una persona muy bonita, siempre buscaba el bien común, no le hacías daño a nadie y no veía solo por ella sino por todos nosotros, siempre nos apoyaba en cualquier cosa que necesitáramos, ella logró muchas cosas y estamos seguros de que ella iba a lograr todo lo que se propusiera” añadió Fabián, quien también dijo haber compartido con Valeria los tres años de secundaria.

Juan David, otro de sus amigos, exigió a las autoridades que investiguen el caso, ya que Valeria y su familia son víctimas inocentes de la violencia que ocurre en la ciudad.

“La vamos a recordar como una nota alegre”, expresó.

La familia viajaba en un vehículo Beat color rojo y mientras esperaban la luz verde del semáforo, hombres armados abrieron fuego contra ellos, en el ataque murieron Valeria y Alberto mientras que Maribel fue trasladada a recibir atención médica.

Aunque versiones de personas cercanas indican que pudieron ser víctimas de cobro de piso debido a que eran asesores inmobiliarios y propietarios de un negocio, uno de sus familiares quien prefirió omitir su nombre desestimó esta hipótesis y dijo que lo más probable es que hubieran sido víctimas de una confusión ya que no tenían problemas con nadie.

Valeria era estudiante del Colegio de Bachilleres plantel 6, con promedio destacado, confirmó la institución.