Ven como obsoleto esquema de riesgo

Ciudad Juárez– En tanto que no haya una verdadera transparencia de la situación que se vive al interior del sector Salud, la ciudadanía no tomará conciencia plena de la gravedad de la contingencia y la reactivación a través del sistema de semaforización no tendrá resultado en la contención del Covid- 19, manifestaron especialistas.

Lorenzo Soberanes Maya, presidente del Clúster de Salud y Turismo Médico de Juárez y vicepresidente de Salud de la Canaco, señaló que si las autoridades de los diversos servicios de derechohabiencia pretenden llegar a la conciencia social y mejorar sus atenciones, deberían informar los déficits existentes.

Al unísono, Arturo Trejo Castillo, médico general con experiencia en la administración pública, manifestó que la reactivación de la nueva realidad, con el hartazgo social, ha quedado obsoleta y traerá sólo múltiples problemáticas, que además del impacto económico, atentarán contra múltiples aristas sociales.

“Lo que más me preocupa a mí es la estabilidad en la salud, que el Seguro Social no tiene los recursos para darle la atención a la gente, no hay medicamentos. ¿Les cuesta mucho trabajo decirnos la verdad?, les aseguro que las maquiladoras tienen capacidad de hacer donativos, pero si hubiera honestidad y dijeran "necesitamos ayuda por Juárez, medicamentos´, la gente se podría curar”, así lo indicó Soberanes Maya.

Y es que, mientras de forma oficial se afirma que se da atención integral, los tres hospitales locales del IMSS: 66, 6 y 35 carecen de 153 tipos de fármacos, según la consulta 0064101549920 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que revela que pese a la crisis, existen medicinas “sin existencia”.

Los faltantes van desde los más básicos como ácido acetilsalicílico (para tratamiento cardiovascular) hasta los más complejos, como aquellos que permiten la intubación en pacientes Covid-19, indicó la requisición, situación a la que se suman nosocomios del Estado: General, De la Mujer, Infantil y hasta el Civil Libertad.

Los supeditados a Ichisal y Servicios de Salud, de acuerdo con las solicitudes 97952020 y 097942020 también carecen de múltiples fármacos, presentándose faltas que van desde el 10% al 30% en su almacén.

Trejo Castillo por su parte destacó que la situación es preocupante porque a las carencias, se suma una sociedad que ya no está interesada en obedecer las delimitaciones marcadas desde el Gobierno, ya que está preocupada, ya no por su estabilidad económica sino por sobrevivir los efectos de meses anteriores.

“Lo peligroso de esto es que la gente difícilmente les va a hacer caso porque no le ven una razón fuerte para el confinamiento de nuevo, para cuidarse. Dicen ´tengo seis o casi siete meses cuidándome y es la misma o está peor (la pandemia)´, ya no saben ni qué decisión tomar y eso es lo más delicado”, puntualizó.

Ambos especialistas destacaron que es importante que el sector gubernamental analice con detenimiento si la fórmula aplicada al principio de la Nueva Realidad, a través de la semaforización seguirá dando efecto, ya que –de ser aplicándose–, el Covid-19 no será el único asunto que ocupará las decisiones del Ejecutivo.