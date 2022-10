Vendrán desde Michigan a ‘Abrazos No Muros’

Archivo / El Diario de Juárez / El último evento antes de la pandemia

Ciudad Juárez.- Familias de migrantes viajarán desde Michigan, California, Colorado, Utah, Florida y otras entidades de Texas, como Dallas, Wichita y Austin hasta los límites de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, para reencontrarse el próximo 15 de octubre con sus seres queridos.

Se trata del noveno evento de “Abrazos No Muros” o “Hugs Not Walls”, a través del cual la Red Fronteriza por los Derechos Humanos ha logrado que cientos de familias que viven en Estados Unidos sin un estatus regular, puedan reencontrarse con quienes no han visto durante años,

Las familias interesadas tienen hasta el próximo viernes 7 de octubre para registrarse, pero todos sus integrantes deben de contar con la vacuna anti-Covid-19 y realizarse una prueba del virus, informó, Alan Lizárraga, vocero de la organización estadounidense.

El objetivo es que hasta 300 familias puedan fundirse en un abrazo y así borrar simbólicamente las fronteras por unos minutos. De acuerdo con Lizárraga, en el caso de los participantes estadounidenses deberá ser PCR y para quienes lleguen desde el lado mexicano una prueba rápida pero deberá realizarse frente a los activistas, minutos antes del evento.

“Abrazos No Muros” fue suspendido durante 2020 debido a la pandemia por Covid-19, y volvió a realizarse el sábado 19 de junio del año pasado, cuando más de 2 mil personas de más de 200 familias de migrantes “derrumbaron” la frontera durante tres minutos, en los cuales pudieron abrazarse, tomarse fotografías e incluso conocer a los nuevos integrantes.

El año pasado, sólo los participantes que llegaron de lado de Estados Unidos tenían que estar vacunados, debido a que en México todavía no había vacunas para todas las personas, por lo que en Juárez a los participantes se les realizó una prueba de Covid-19, por parte del personal de la Cruz Roja.

Debido a los acuerdos con la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, en cada evento todos los participantes son identificados con playeras blancas y azules con los logotipos del evento. Los agentes vigilan la frontera desde lejos, y los organizadores coordinan los reencuentros de las familias migrantes.

Hasta ayer, la organización no había dado a conocer el punto exacto en el que se llevará a cabo el evento, por motivos de seguridad fronteriza.

Las familias interesadas en participaran en el noveno evento coordinado por la organización estadounidense deberán registrarse a partir del 8 de septiembre. Todos los registros serán programados con citas, por lo que los interesados deberán comunicarse en el área este de El Paso con Dulce Carlos al teléfono (915) 222-5620, en el área central con Miriam Guerrero al (915) 577-0724 opción 4, y en las áreas oeste y sur de Nuevo México con Rosy Ávila al teléfono (915) 999-3669.