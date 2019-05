Versión: Giran orden de aprehensión contra alcalde de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- En una versión que oficialmente no ha sido desmentido por la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente, se adelanta que existe una orden de aprensión en contra del presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez.

Este ordenamiento judicial para presentarse ante el juez fue cuestionado a la propia Fiscalía, quien adelantó que por protocolo, no se revelan este tipo de acciones sino hasta el momento en que se han cumplimentado, momento en donde se revelan las acusaciones que se imputan al detenido.

Para el caso de esta versión, la vocería de la Zona Occidente confirmó que existen algunas carpetas de investigación que se siguen en contra del presidente municipal, mismas que se mantienen bajo reserva de difusión por tratarse de una investigación en curso.

El conflicto entre ambas instituciones tiene ya dos eventos importantes, el primero, cuando la Fiscalía detuvo al menos cinco vehículos que portaban un engomado emitido por un órgano descentralizado del municipio en donde el alcalde mencionó públicamente su intención de ser detenido.

Así mismo, también por la defensa de un automotor que no cumplía con las especificaciones del acuerdo para permitir el tránsito de vehículos de procedencia extranjera, elementos de la FGE detuvieron al alcalde Carlos Tena mientras conducía dicho vehículo, registrando alrededor de 7 horas de arresto en las instalaciones de la Fiscalía en Cuauhtémoc.

Finalmente el último incidente mediático, se presentó este martes cuando el alcalde Tena Nevárez mencionó el análisis que se hace para otorgar o no el padrón de vehículos “chuecos” de la organización que posee bajo la sospecha de que dicho padrón, sería usado por la FGE para extorsionar a los ciudadanos.