Versiones señalan que van por el hermano de Otto Valles

Parral.- Agentes estatales han implementado un fuerte dispositivo de seguridad en las entradas y salidas de Parral para dar con el paradero del hermano de Otto Valles, quien tiene una orden de aprensión en su contra por desvío de recursos públicos junto al ex gobernador del estado César Duarte Jáquez.

Desde el día de ayer diversos agentes de la policía estatal estuvieron merodeando la casa del hermano de Otto, luego de su detención también trascendió que continuaron buscándolo y al no localizarlo implementaron un operativo de vigilancia en las entradas y salidas de Parral.

Varias patrullas estatales han estado recorriendo las propiedades de los Valles y no han logrado dar con su paradero; Fuentes al interior de la Fiscalìa aseguraron que sobre él pesa también una orden de aprensión por el desvìo de varios millones de pesos durante la gestión de Duarte Jáquez.