Viáticos alcanzarían para 1,534 becas estudiantiles

Chihuahua.- Los 14 millones 728 mil 126 pesos que cinco dependencias del Gobierno del Estado gastaron en el primer trimestre del año, en gastos de representación de sus funcionarios, equivalen a dotar de becas a mil 534 estudiantes de nivel medio superior durante todo un año.

Las becas “Benito Juárez”, que otorga el Gobierno de la República, consisten en un estímulo de 800 pesos mensuales a los estudiantes de nivel bachillerato.

Información obtenida en los portales de transparencia de las secretarías de Hacienda, Salud, Fiscalía General del Estado, Pueblos Indígenas y Desarrollo Económico, indican que en los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se erogaron casi 15 millones de pesos en gastos de representación de los funcionarios estatales.

Dichos viáticos incluyen gastos de transporte, alimentación, hospedaje, vuelos, membresías pagadas y otros que podrían considerarse como lujos en pagos de restaurantes y adquisición de alimentos tipo salmón, filetes, etcétera.

Este dinero público que el Gobierno estatal gastó en el primer trimestre del año equivale a la adquisición de 137 cuatrimotos para las corporaciones policiacas, o a la compra de un total de 914 chalecos antibalas para los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), según los costos de adquisición que han autorizado en la administración de Javier Corral.

En la opinión del diputado local Benjamín Carrera hay una enorme brecha entre lo que se dice y se hace en el Gobierno del Estado.

“Pareciera que hay un doble discurso, por un lado se habla que la reestructuración de la deuda es necesaria para ahorrar el costo de los intereses, pero por el otro vemos un dispendio exagerado de recursos”, comentó.

“Incluso en muchos hospitales no hay medicinas, no hay vacunas, no hay instrumentos, no hay obra en las escuelas, es totalmente irracional todo esto”, expuso Carrera.

El 13 de enero del presente año el Gobierno de la República puso en marcha el programa denominado “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, anteriormente conocido como “65 y Más”, que tiene como objetivo apoyar con mil 275 pesos mensuales a 8.5 millones de personas de este grupo de la población en todo el país.

El gasto en viáticos que ha realizado el Gobierno estatal equivale a dar este mismo apoyo de manera mensual durante todo un año a mil 275 adultos mayores.

Con 14 millones 728 mil pesos de gastos en viáticos alcanza para beneficiar en la remodelación a ocho planteles educativos con obras como construcción de aulas, bardas y pintura en el exterior e interior.

También para colocación de minisplits, reconstrucción de andadores, construcción de domos metálicos, reconstrucción de jardineras, impermeabilización y colocación de cerámica en las aulas.

Esto según los costos por licitaciones de obra que publicó el mes de mayo de este año la Secretaría de Educación y Deporte, para mejorar y remodelar planteles educativos de nivel prescolar y primaria.