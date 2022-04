Video- Nadie hacía nada por mí: boxeadora tras nocaut

Cortesía / La chihuahuense fue derribada en el segundo round Cortesía / Durante su hospitalización Cortesía / Karla y su entrenador antes de comenzar el combate

La caída por nocaut de la pugilista chihuahuense Karla Tarango, de 23 años, exhibió un probable incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del cuerpo médico de boxeo, establecidos en el reglamento que rige esta práctica deportiva, coincidieron en señalar la lesionada y Lorenzo Soberanes Maya, quien por 20 años encabezó la Comisión de Boxeo en esta ciudad.

Fallas como ésta en el boxeo pueden terminar con la vida de un deportista y es necesario prevenir con seriedad, dijo el especialista.

La pelea fue celebrada el pasado 2 de abril en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos y fue organizada por la empresa World Champions Fights (WCF). Karla Tarango tuvo como rival a Karla Sáenz y debutaba a nivel profesional.

En el último minuto del segundo round Sáenz puso a su contrincante contra las cuerdas y en una de las esquinas le aplicó el 1-2 y luego un izquierdazo. Tarango cayó inconsciente a la lona.

La réferi del combate pidió la asistencia médica y el primero en atender a Karla Tarango simplemente trataba de reanimarla moviéndole un brazo y echándole aire con la mano. Después de unos cuantos minutos le retiraron los guantes y los botines, la subieron a la camilla y la sacaron del cuadrilátero.

Tarango fue trasladada por sus padres a bordo de su vehículo particular a una clínica privada, donde permaneció hospitalizada bajo supervisión médica.

“No tenían ambulancia, mis papás me tuvieron que llevar a un hospital en la troca. Lo que me dijo mi entrenador, porque yo estaba inconsciente, fue que tardaron mucho el médico y los paramédicos en quitarme las zapatillas, calcetines, guantes y vendaje, no se movieron rápido, y al momento de bajarme del ring tenían que ponerme collarín para evitar que la lesión se hiciera más grande”, expuso la chihuahuense.

‘La omisión es sinónimo de corrupción’

Soberanes cuestionó la atención médica que recibió la deportista en el ring, la cual, incluso, fue motivo de críticas por parte de los comentaristas durante la transmisión en vivo del evento.

“Es una situación muy delicada en donde está, primero, en juego la vida de las personas. Se me hace verdaderamente irresponsable no tener cubiertos los protocolos de seguridad que se deben tener ante una función de box, porque la materia prima más importante son los boxeadores y debemos preponderar su salud y su integridad”, señaló.

“Al no tener paramédicos debidamente entrenados, el equipamiento necesario, un médico de ring capacitado, porque si no atiende en el primer minuto un primer auxilio, las secuelas y las consecuencias van generando deterioro a la vida del deportista”, planteó.

“La omisión es sinónimo de corrupción”, sentenció Soberanes Maya, quien explica que el reglamento es muy claro en su artículo 83. “En los locales destinados para la celebración de funciones de boxeo profesional, las empresas deberán cumplir con las especificaciones técnicas deportivas siguientes: a) Una enfermería, la cual tendrá el instrumental médico indispensable, las medicinas y demás elementos necesarios para una pronta y esmerada atención de los boxeadores que requieran servicio médico inmediato, la cual deberá ser aprobada por el jefe de los Servicios Médicos”.

Esta jefatura está a cargo de Carlos Mario García, según el organigrama de la propia Comisión.

Médico no dio la orden

La lesionada asegura que no hubo ambulancia, lo que refuta Gerardo Valenzuela, paramédico responsable del Grupo Prehospitalario Medlife, a cargo de la prestación del servicio.

“No se utilizó la ambulancia porque el médico no dio la orden; nosotros no podemos decidir por nosotros mismos, sólo estamos atentos a las instrucciones del doctor”, detalló.

El director de Protección Civil, Roberto Briones, aseguró que Medlife presentó un oficio de los servicios a ofrecer el pasado 2 de abril.

La ambulancia, dijo Zeferino Andrade, secretario de la Comisión de Boxeo Profesional que encabeza Guillermo Pacheco Calderón, forma parte de los conceptos que paga el promotor a Protección Civil y están puntualmente afuera del escenario con una camilla en un punto intermedio entre la ambulancia y el ring.

El encargado de prensa de WCF comentó que es la Comisión de Boxeo la que tiene el control de la seguridad y el personal médico. “Si se revisa el box, anteriormente nunca pasó ese tipo de situaciones. A la mejor fue un exceso de confianza por parte de la empresa de no atender ese tipo de cosas, porque pensamos que la Comisión tenía todo en orden”, explicó Juan Carlos Soberanes, jefe de prensa.

“El box es un deporte que preocupa por ser peligroso, porque sabemos que hay un riesgo y todo mundo se alarmó, no somos inhumanos”, aseguró.

El promotor de la pelea no fue localizado ayer.

El secretario de la Comisión de Boxeo Profesional dijo que tras el nocaut “la niña (Karla Tarango) estaba cansada, triste y el médico a cargo, Francisco Goribar, subió a hacer la respectiva inspección y consideró que la chica estaba en condiciones, aunque empezó a llorar pues estaba triste porque era su debut profesional”.

Agregó que debido a que le quitaron las zapatillas se la llevaron en camilla para que no caminara sin zapatos y aun así estuvo pendiente el doctor.

“Si los padres consideraron llevarla, pues qué bien, pero no hubo ninguna lesión, no hubo ningún traumatismo, de acuerdo a la versión del médico. Como Comisión le preguntamos al doctor y dijo que estaba bien y la asistió de inmediato un profesional”, aseveró.

Agregó que él no habló con la pugilista, ya que se conformó con la versión médica.

Un doctor fue su ángel

Karla, entrevistada vía telefónica, recuerda entre sueños que se acercó un doctor que salió de entre el público.

“La verdad fue un ángel para mí, porque él fue el que se movió muy rápido, me ofreció su clínica y ahí me internó, a él no le importó si le iban a pagar o no, vio por mi salud”, dijo la boxeadora, que espera no sufrir represalias al exponer su sentir tras su primera pelea.

Equipo para atender paciente en ring:

Médico general

• Oxímetro

• Baumanómetro

• Lámpara

• Estetoscopio

Parte del protocolo de seguridad:

• Contar con paramédicos equipados con camilla, collarín y ambulancia

• Se debe tener contacto con médico neurocirujano y hospital de cabecera

• Ruta de salida de ambulancia al hospital