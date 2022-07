Video: A 'patadones' se defendió empleado de parquímetros

Parral.- Los videos de otros ángulos de la riña entre un ex ministerial y un inspector de parquímetros comienzan a circular, se pudo observar que el empleado se defendió y propinó al menos una fuerte patada a su agresor.

¿Por qué eres tan abusón, por qué me avientas con la bicicleta? Le grita el empleado al ahora identificado como "Nacho" Prieto ex policía ministerial y ex inspector de Gobernación para luego propinarle una fuerte patada en una pierna.

"Quitate, quítate a la chingada le dice el empleado municipal,¿por qué me avientas con la bicicleta pos que estás tonto, estás pendejo o que porque me avientas la pinche bicicleta," insistió.

"A mi me pagan por eso yo soy un pinche empleado que tienes que ver conmigo, ve y quejate a otro lado," le gritó el inspector de parquímetros.

Los otros vídeos difundidos muestran cómo al defenderse el joven trabajador, el agresor cambió su actitud violenta en contra de él.