Video: A un mes de desaparecida, ¿qué pasó con Salma?

Chihuahua.- “¿Qué paso con Salma?”, se preguntan familiares y amigos de la joven de 22 años que despareció la noche del pasado 31 de mayo en Delicias.

“Mis fuerzas se acaban poco a poco, es muy difícil seguir sin ti”, lamenta su hermana Karen, quien por más que busca no encuentra respuestas que permitan entender lo que sucedió la noche de la desaparición.

“Me haces tanta falta hermana mía, te necesito conmigo… Te amo infinitamente, deseo volver a escuchar tu voz, tu risa, que me pidas que te haga piojito hasta quedarte dormida, darte un beso, deseo abrazarte fuertemente y no soltarte nunca, sin ti estoy incompleta.....”, escribió Karen en una publicación en redes sociales que acompaña a un video en que se ven distintas facetas de la vida de Salma.







La intención es que el rostro de la jovencita permanezca fresco en la memoria de los chihuahuenses para que en cualquier caso, puedan aportar datos que conlleven a su paradero.

Además, esta tarde, familia y amigos realizarán una marcha silenciosa, portando pancartas y lonas exigiendo que las autoridades actúen de manera constante en las acciones que permitan resolver el misterio de la desaparición.

A casi un mes trascurrido desde que salió de casa familiares no han perdido la esperanza de poder encontrarla y tenerla a su lado.

Para hoy se contempla una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, a las 6 de la tarde, para pedir por Salma y otras personas extraviadas en la zona Sur del estado.

Acto seguido, saldrán con pancartas y lonas para llevar a cabo una caminata que iniciará en la plaza del Santuario, pasando por la diagonal de la avenida Río Florido hasta llegar a la plaza Carranza.

De ese punto los caminantes tomarán la diagonal Río San Pedro hasta llegar al mercado Juárez y de ahí avanzar por toda la calle Tercera hasta culminar en la calle Segunda.

La invitación está abierta para todas aquellas personas que busquen a un ser querido y a quienes de corazón deseen integrarse a esta causa por la paz y la aparición de Salma Yahaira Montes.