Video: Abandonan a pugs agonizando llenos de garrapatas; luchan por salvarlos

Tomada de Facebook / Rescatando amigos de 4 patas Cortesía / Rescatando amigos de 4 patas

Ciudad Juárez.- Cuco y Kiara son dos perros pug que fueron encontrados llenos de garrapatas, agonizando y sin poder caminar por el rescatista independiente Jesús Vázquez, quien pide el apoyo de la comunidad para pagar 5 mil pesos para la transfusión de sangre que necesitan los dos animales.

Las mascotas fueron encontradas abandonadas en la calle Mesa Central, en la colonia San Francisco, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, contó el rescatista independiente.

Mencionó que los canes se encuentran atendidos en la clínica Recovery, en donde debe pagar mil 900 pesos por cada uno por cada 24 horas, y de su bolsillo ya pagó 3 mil 500 pesos.

Jesús Vázquez inició en el 2015 con el rescate de perros, pero fue hasta el 2019 que empezó a solicitar apoyo de manera pública porque el número de cachorros que rescataba subía cada vez más.

Actualmente, Jesús resguarda a 84 canes en tres lugares de la colonia Parajes de San Isidro, una de ellas es de su propiedad y sus dos hermanas lo apoyan protegiéndolos en sus viviendas.

Para poder ayudar, el rescatista creó la página de Facebook Rescatando amigos de 4 patas, en donde publica para obtener el apoyo de la comunidad.

“Empecé desde el 2015, rescataba perros, pero a mis posibilidades, no publicaba nada, lo hacía con mi dinero, pero después llegó otro y otro y pensaba: ‘donde come uno come otro’, y al último ya eran muchos”, platicó el entrevistado.

Son alrededor de 2 mil pesos diarios que gasta para alimentar a las mascotas; además, debe pagar las vacunas y comprarles medicamento para evitar que se infesten de garrapatas, por ese motivo es que pide la solidaridad de la comunidad en redes sociales para brindarles las necesidades que requieren.

Añadió que es común que en la temporada de verano lleguen animales con garrapatas, pero a todos sus inquilinos les compra sus pastillas y también tiene la precaución de fumigar.

“A diario recibo entre 50 y 80 mensajes para reportar perros con diferentes condiciones; lamentablemente, no se puede ayudar a todos; yo tenía tres meses que no rescataba porque tuvimos una crisis, se vino la rachita mala y me vi muy apretado, y por eso no podía rescatar, hubo como tres días que les estuve dando puro arroz y lentejas”, expuso el rescatista.

Si usted quiere ayudar, puede comunicarse en la página de Facebook Rescatando amigos de 4 patas.