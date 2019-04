Video: Acumulan por 15 días bolsas con residuos peligrosos en Hospital de la Mujer

Ciudad Juárez— Decenas de bolsas que contienen residuos biológicos infecciosos permanecen amontonadas desde hace 15 días detrás del estacionamiento del Hospital de la Mujer a escasos metros de donde comerciantes ofrecen servicios de alimentos.

Pañales que fueron utilizados por pacientes, y guantes usados por los galenos del nosocomio son algunos de los materiales que componen la pila de más de 50 bolsas negras.

“Es un foco de infección. Las personas comenzarán a enfermarse, imagínese aquí enseguida venden comida y pasa y pasa la basura pero no se lleva estos desperdicios”, dijo José Luis, de 44 años.

Personal médico del nosocomio, a reserva de su identidad, dijo que no se le ha pagado a la compañía encargada de la recolección de dichos residuos, aunque esa versión no ha sido corroborada por las autoridades de salud, mismas que –a pesar de ser buscadas para entrevista– no han emitido posicionamiento ante el hecho.