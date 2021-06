Your browser does not support HTML5 video.

En medio de la torrencial lluvia que cayó este sábado en Guadalupe y Calvo han surgido varios videos grabados por los pobladores, uno de ellos es del momento en que un camión de la empresa refresquera Coca Cola es arrastrado corriente abajo, lo que representará muy posiblemente pérdida total.

En el video se escucha la voz de una familia angustiada por la fuerza del agua.