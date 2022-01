Video: Aseo Urbano se lleva a indigente entre la basura

Cuauhtémoc.- En un caso de ver para creer, esta mañana un indigente que dormía en un contenedor de basura, fue echado en un camión y llevado al centro de transferencia de residuos. De milagro no murió aplastado, por que dicidieron no compactar la carga.

De acuerdo los relatos que han llegado a este medio de comunicación, cuando vaciaron la carga de un camión que recoge la basura de contenedores en el centro de la ciudad, un empleado del área de limpia comenzó a escuchar que alguien tosía entre la basura. Para su sorpresa, al revisar encontró a un hombre desorientado.

Al parecer el hombre, cuya identidad se desconoce, estaba durmiendo en un contenedor cuando llega el camión del municipio, sube la carga y se lo lleva al centro de transferencia en los patios de servicios públicos, y no fue hasta que vaciaron la basura cuando se dieron cuenta que llevaban una persona.

Esta historia fue corroborada por el director de la dependencia, Óscar Cuan Fong, quien además dijo que de milagro la situación no llegó a mayores, ya que debido a que el camión no iba lleno no compactaron la carga, lo que hubiera sido mortal.

Agregó que una vez pasado el asombro, de inmediato pidieron el auxilio de paramédicos de la Cruz roja, quienes revisaron al individuo que al parecer estaba ebrio, y una vez que se aseguraron que no corría riesgos, fue trasladado a los separos de la cárcel pública municipal.