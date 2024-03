Video: Así sacaron a reos de alto riesgo del Cereso de Juárez

Tomada de video / Imágenes del traslado del Cereso 3

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) divulgó los videos que muestran el traslado de 82 reos de alta peligrosidad del Cereso 3 a otros penales federales ubicados en otros estados del país.

En el material se observan momentos cuando son sacados de las celdas, formados, y luego otros cuando están abordando el avión.

En medio de un operativo sorpresa realizado durante la madrugada, fueron trasladados 117 personas privadas de la libertad del Cereso Estatal No. 1, ubicado en Aquiles Serdán; del Cereso Estatal No. 3, ubicado en Ciudad Juárez, fueron trasladados 82 personas, y del Cereso Estatal No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua, se trasladó a 10 PPL.

Durante las labores, se coordinaron esfuerzos entre la Secretaría de Gobernación, encargada del Sistema Penitenciario Federal, y con la participación activa de la Guardia Nacional, la Sedena, Fiscalía General del Estado y las diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Dentro de los principales delitos cometidos por los PPL que fueron trasladados, se encuentran el homicidio, fraude, delitos contra la salud, posesión de armamentos y cartuchos, robo agravado, evasión, desaparición forzada de personas, secuestro, tráfico de indocumentados, extorsión, delitos sexuales, entre otros.

Estas personas fueron trasladados a los centros federales de: Altiplano, en el Estado de México; Norponiente en Sinaloa; Sonora; Guanajuato; Durango y Michoacán.