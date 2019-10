Video: así se escucha la balacera hoy en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Una balacera se registró la tarde de este miércoles en la esquina de las calles 35 y Altamirano de la colonia Francisco Villa, en donde se observó una pick up Nissan Frontier con varios impactos de bala, abandonada, y el indicio de una persona herida que por el momento no se ha podido confirmar.

Fue alrededor de las 4:30 de la tarde cuando vecinos de este lugar reportaron haber escuchado varias detonaciones de proyectil de arma de fuego que llevaron a un importante operativo policiaco frente a la escuela Virgilio Casale. Hasta el momento solo se tiene el aseguramiento de una pick up línea Frontier de color gris, doble cabina, misma que presenta varios impactos de proyectil de arma de fuego.

Momentos después, en el fraccionamiento Independencia, se generó un operativo de búsqueda de una o varias personas armadas que presuntamente huyeron del punto de la balacera para refugiarse en algunos domicilios, situación que ha generado un operativo policial importante que hasta el momento no ha reflejado algún resultado.

De manera preliminar se informó de una persona lesionada de bala en la pierna fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital, sin embargo esto no se ha podido confirmar por el momento.